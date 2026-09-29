Euro al alza; la moneda cerró más cara la jornada del martes 29 de septiembre

El euro es una de las principales monedas extranjeras de interés en Colombia, tanto por su importancia en el comercio internacional como por su influencia en las decisiones de viajeros, compañías, inversionistas y ciudadanos que reciben ingresos provenientes de Europa.

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La cotización del euro frente al peso colombiano (COP) es consultada con frecuencia por quienes necesitan realizar operaciones en moneda extranjera. Viajes al exterior, pagos internacionales, ahorro, inversiones y negocios con países europeos son algunas de las actividades que pueden verse influenciadas por el comportamiento de esta divisa.

Billetes de euros. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El interés por el euro también está relacionado con la relevancia económica de la Unión Europea, uno de los mayores bloques comerciales en el mundo y un socio importante de Colombia en áreas como comercio, inversión y cooperación económica.

Por ello, las variaciones en el valor del euro pueden tener efectos en diferentes sectores de la economía colombiana, entre ellos importaciones, exportaciones, turismo, remesas y operaciones financieras.

Para determinados ahorradores e inversionistas, tener una parte de su dinero en euros puede representar una alternativa para diversificar sus recursos y reducir la exposición a los movimientos del peso colombiano. No obstante, el valor del euro cambia constantemente debido a diferentes factores económicos y financieros, entre ellos las decisiones de política monetaria, la evolución de la economía europea, el comportamiento de los mercados internacionales y las condiciones económicas de Colombia.

¿Cuál es el precio del euro hoy en Colombia?

Este martes, 29 de septiembre de 2026, el precio de referencia en el país se ubicó cerca de los $ 3.824 pesos colombianos por euro, de acuerdo con la cotización reportada por el mercado.

La moneda europea registró una variación frente a la jornada anterior, cuando su valor estuvo alrededor de los $ 3.760. Esto supone un movimiento aproximado de $ 64 pesos por euro y mantiene la cotización sobre los $ 3.800 pesos colombianos.

Cabe aclarar que el valor de referencia del mercado no necesariamente coincide con el precio que una persona encontrará al momento de comprar o vender euros en efectivo en Colombia.

Euro más barato. Foto: Getty Images

Las casas de cambio establecen sus propias tasas y estas pueden presentar diferencias dependiendo de factores como la ciudad, la disponibilidad de moneda extranjera, el nivel de demanda y el margen comercial aplicado a cada operación.

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Por esta razón, quienes estén interesados en comprar euros o vender euros en Colombia deben revisar y comparar las tasas ofrecidas por distintas casas de cambio antes de concretar la operación. De esta manera, podrán identificar la cotización que mejor se ajuste a sus necesidades y conocer con mayor precisión cuánto recibirán o deberán pagar por la moneda europea.