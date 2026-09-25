Alerta de Naturgas sobre abastecimiento de gas, tras racionamiento ocasionado por falla en la regasificadora SPEC

Muchos lo venían advirtiendo: Colombia, con una sola regasificadora, pende de un hilo y queda vulnerable frente al abastecimiento de gas, que cada vez depende más de la importación del combustible (la tercera parte del consumo se trae de fuera).

La única que está en operación, SPEC LNG, ubicada en Cartagena, tuvo un imprevisto en uno de los cuatro trenes de su unidad flotante de almacenamiento y regasificación, lo que llevó al Ministerio de Minas a declarar un racionamiento programado de gas natural en todas las fuentes de suministro de producción nacional y/o de infraestructura de importación (regasificación).

Al respecto, el gremio de empresas de gas natural, Naturgas, presidido por Luz Stella Murgas, lanzó una alerta: “Esta coyuntura reafirma la importancia de avanzar en los proyectos que permitan fortalecer y diversificar el abastecimiento de gas natural en Colombia”.

Regasificadora Foto: CORTESÍA SPEC LNG.

Una regasificadora es una instalación que convierte gas natural licuado (GNL), el cual llega a través de un barco especial de transporte de este tipo de líquidos (con temperaturas de unos -160 °C), para de nuevo volverlo gas natural y poder así enviarlo a los usuarios vía gasoductos.

En el país solo opera una: SPEC, pese a que a menudo se escucha hablar de la entrada de la regasificadora del Pacífico, la cual está prevista para noviembre.

Esa segunda infraestructura está asociada a Buenaventura y ubicada físicamente en Buga (Valle). Lo más reciente que se conoce de ella es que, en julio, ya había avanzado en un 80 %.

Gobierno Nacional anuncia racionamiento programado de gas natural en Colombia por falla en planta de importación

La demora en la entrada de la regasificadora del Pacífico ya acumula una larga historia, en medio de intentos fallidos de contratación y cambios de cronograma.

De ahí la preocupación expresada por Naturgas, gremio que se refirió a que la contingencia presentada vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad que esta industria viene advirtiendo desde hace varios años.

En ese contexto, afirma la organización gremial, “Colombia necesita contar con mayores alternativas de suministro y con suficiente capacidad de respaldo para responder cuando una infraestructura estratégica enfrenta una contingencia”.

Planta Regasificadora del Pacífico Foto: Aymer Andrés Álvarez

Así, agregan que la situación presentada en SPEC adquiere especial relevancia en un contexto de estrechez de oferta y ante escenarios de mayor exigencia para el sistema energético: el Fenómeno de El Niño aumenta la demanda de gas y carbón para encender las térmicas, ante la disminución de los caudales de agua para producir energía hidráulica.

Según afirma Luz Stella Murgas, “nuestro sistema de gas necesita más respaldo. Hoy tenemos una infraestructura que continúa operando de manera segura, pero una contingencia en uno de sus componentes reduce inmediatamente el margen de respuesta del sistema”, alertó.

Para ilustrar la dimensión del problema, Murgas puso el ejemplo de un carro sin llanta de repuesto: “cuando falla o se pincha una rueda, tenemos pocas alternativas para continuar sin afectar el servicio. La seguridad energética se construye antes de que llegue la emergencia”, aseguró.