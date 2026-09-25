Gobierno de Abelardo De La Espriella informó que cerca de 300 inversionistas conocieron proyectos de Colombia en Nueva York

El Gobierno nacional informó que cerca de 300 inversionistas, empresarios y representantes de fondos internacionales participaron esta semana en reuniones sobre oportunidades de inversión en Colombia, durante una agenda económica liderada en Nueva York por el vicepresidente José Manuel Restrepo.

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“Ante inversionistas, más de 300 de ellos con casi 176 proyectos de inversión, 37 de ellos priorizados, y Colombia está de nuevo generando confianza a nivel internacional. Una confianza basada en la construcción en materia de seguridad, pero también basada en el respeto a las reglas de juego en estos mercados a nivel nacional y a nivel internacional”, destacó Restrepo.

De acuerdo con el balance entregado por el Gobierno, Restrepo presentó un portafolio de 176 proyectos de inversión, de los cuales 37 fueron definidos como prioritarios. Las iniciativas están relacionadas con sectores como infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología.

El vicepresidente José Manuel Restrepo entregó detalles del portafolio presentado. Foto: Vicepresidencia de la República

La agenda, desarrollada por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella y con la participación del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amin, tuvo como ejes la seguridad, la confianza y la inversión.

Durante un encuentro con J. P. Morgan, Ángela Hurtado, Managing Director y Senior Country Officer de la entidad en Colombia, reportó la participación de más de cien inversionistas y señaló que Colombia concentra cerca del 50 % del portafolio regional de infraestructura de la firma.

“Llevamos las palabras que el presidente Abelardo De La Estrella puso ante las Naciones Unidas, palabras que retoman de nuevo la confianza que está generando hoy Colombia a nivel internacional, palabras que llevaron el mensaje de la renovación al interior de Naciones Unidas y palabras donde está el compromiso para luchar contra el terrorismo en Colombia de la mano de actores internacionales”, añadió Restrepo.

Alberto Bernal, jefe de Estrategia Global de XP Investments, también se refirió al interés registrado durante las reuniones. “La comunidad inversionista está hoy nuevamente muy esperanzada con el futuro de Colombia”, afirmó después de un encuentro en Manhattan.

El objetivo primordial es promover la inversión en el país. Foto: Adobe Stock

Como parte de la agenda de seguimiento, Restrepo anunció que la primera Semana Milagro, o Milagro Week, comenzará en Nueva York el próximo 16 de noviembre. Según el Gobierno, la iniciativa busca presentar proyectos colombianos priorizados en centros financieros internacionales y establecer contactos con inversionistas y fuentes de capital.

La agenda incluyó además reuniones sobre energía, infraestructura, conectividad y minerales críticos. Con Enel, el vicepresidente abordó asuntos relacionados con el sector energético, mientras que en el marco de Concordia presentó la participación que Colombia podría tener en las cadenas de suministro de minerales críticos de las Américas.

La tecnología también estuvo entre los asuntos tratados. En un diálogo con participación del BID y en una reunión con Microsoft, Restrepo planteó la formación de talento para los empleos del futuro y el uso de nuevas tecnologías para modernizar el Estado y aumentar la productividad.

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Seguridad y relación con Estados Unidos

Los asuntos económicos estuvieron acompañados por conversaciones sobre seguridad y cooperación con Estados Unidos. Restrepo afirmó que “cambia el tono de la relación entre Colombia y Estados Unidos”.

El vicepresidente participó en la reunión del Escudo de las Américas, encabezada por el presidente Donald Trump, y sostuvo conversaciones con Kristi Noem, enviada presidencial especial de Estados Unidos para esta iniciativa.

Ante los representantes de los países participantes, Restrepo planteó que la cooperación en seguridad física y económica puede contribuir a proteger las democracias, y generar condiciones para el crecimiento.