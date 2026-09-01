¿Sobrecostos en la venta de gas importado de Ecopetrol? Documento confidencial revela precios que estarían hasta 40 % por encima del promedio

A través de un oficio enviado a Gases de Occidente SA ESP, Álvaro Casanova, gerente de Gas y GLP de Ecopetrol desde la administración de Ricardo Roa, planteó nuevas condiciones económicas para un contrato de suministro de combustible que alarmó al sector.

En el documento, con fecha del 31 de agosto de 2026, se refieren a un contrato de gas natural importado en firme suscrito entre Ecopetrol y la compañía en 2025, con un plazo de cinco años.

Y se refieren a un punto en el que dejan abierto que Ecopetrol buscará en el mercado internacional ofertas vinculantes, con el fin de establecer “condiciones definitivas” para la venta.

“Resulta necesario ajustar la fórmula definitiva de precio aplicable al contrato. En este contexto, Ecopetrol somete a consideración de su compañía las siguientes alternativas de ajuste a la fórmula de precio, respecto de las cuales agradece su evaluación y confirmación de aceptación”, se lee en el documento.

Para ello propone dos alternativas. La primera, tomando como referencia valores actuales, llevaría el precio contractual del gas a 18.09 dólares por MBTU durante los cinco años. Por otro lado, la segunda llevaría el precio a 22,39 dólares por MBTU durante los dos primeros años, y luego lo llevaría a 14,49 dólares desde el tercer hasta el quinto año.

SEMANA conoció que altos ejecutivos del sector del gas está tomando dichos valores como las nuevas condiciones de venta de Ecopetrol, que generarían un alza del precio generalizada para la industria y los ciudadanos.

El presunto sobrecosto se hace evidente cuando se compara con los datos de la Bolsa Mercantil, gestor del mercado, que reportó que los contratos de gas importado bajo la modalidad CF95 tenían un precio promedio ponderado de 15,86 dólares por MBTU.

Si se le compara con las dos alternativas que plantea Ecopetrol, serían un 14 % y hasta un 41 % más elevado, si se le compara con el precio de los primeros dos años en el segundo escenario.

Sin embargo, en el mismo documento, Ecopetrol aclara que “estima pertinente precisar que, las condiciones económicas sometidas a consideración de su compañía corresponden al resultado de un proceso competitivo y público adelantado en el mercado internacional de GNL, con participación de agentes relevantes de dicho mercado”.

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Además, informó que la empresa tiene hasta el jueves, 3 de septiembre, a mediodía para confirmar que seguirá adelante con alguna de las dos alternativas.

“En caso de no recibir una aceptación expresa dentro del plazo indicado, Ecopetrol entenderá que no existe acuerdo respecto de las condiciones económicas requeridas para materializar el cierre de la negociación internacional de suministro de GNL”, recalcó.

Fuentes del sector le contaron a SEMANA que el precio por MBTU, previo al gobierno Petro, rondaba entre los 5 y 7 dólares. Pasa de 11 a 12 dólares, y ahora el precio alcanza los 20 dólares por unidad, por lo que existen dudas frente a posibles sobrecostos en dichas operaciones.