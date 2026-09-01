Las autoridades españolas capturaron en ese país a alias Pirry, señalado de ser un peligroso delincuente buscado por haber ordenado una masacre contra siete personas en Rionegro, Antioquia.

La noticia de su detención la dio el gobernador, Andrés Julián Rendón, en su cuenta de X. “Antioqueños: cayó alias Pirry, uno de los cabecillas de El Mesa y uno de los criminales más buscados de Antioquia. Es señalado de ser el determinador de la masacre de siete personas en Rionegro”, dijo el mandatario.

Según Rendón, alias Pirry también es investigado por delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para delinquir y tráfico internacional de estupefacientes.

“Este bandido habría liderado la expansión de este grupo de delincuencia organizada en el oriente del departamento. En mora de ser recategorizado como un grupo armado organizado (GAO) que puede recibir todo el poder de fuego, incluyendo bombardeos, de las FF.MM.”, señaló el mandatario.

El grupo El Mesa estuvo sentado en la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá que adelantó el gobierno de Gustavo Petro junto a otras agrupaciones delincuenciales del territorio, sin avances considerables.

La Gobernación de Antioquia ofrecía 250 millones de pesos por su captura; además, en su contra se había emitido una circular roja de Interpol. La masacre fue cometida por un comando armado en la noche del 25 de junio en el sector Alto del Perro.

La Policía Nacional desplegó unidades para hacer una inspección a la zona y determinar el paradero de los sicarios, quienes habrían huido en dos motocicletas y tres vehículos, tras la masacre. Foto: @alertapaisa

Las autoridades establecieron en su momento que el objetivo era asesinar a emisarios de alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo, con quienes integrantes de El Mesa sostuvieron una guerra intestina por el control de varias zonas de Antioquia.

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De hecho, ya había sido detenida Camila Rendón de León, alias Camila, señalada por la Fiscalía como una de las posibles responsables de la masacre.

En su momento, SEMANA accedió al expediente y conoció que esta mujer, supuestamente, era integrante de El Mesa. Al parecer, ella asumió la coordinación logística de la masacre más grande cometida en los últimos años en esta región.

Alias Camila, detenida por masacre en el municipio de Rionegro, Antioquia. Foto: Semana.

En una filtración de la Fuerza Pública, se expuso una aterradora hipótesis. Ella habría sido la responsable de la adquisición de armamento y medios de transporte, asegurando que cada elemento necesario llegara a su destino de manera clandestina.

Presuntamente, ella también cuidó la espalda de los sicarios que acribillaron a los siete hombres en Llanogrande, oriundos de la costa y dedicados a la construcción.

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“La mujer se quedó afuera para vigilar y alertar sobre la eventual llegada de las autoridades”, se lee en un comunicado dirigido a la opinión pública por parte de la Fiscalía General de la Nación.