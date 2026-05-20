Álvaro Uribe señala a Iván Cepeda de la vandalización de su casa en Rionegro y lo llama “solapado”

Álvaro Uribe narró con detalles a varias emisoras, en la mañana de este miércoles, lo que vivió en su casa de Rionegro. Aseguró en su relato que el candidato Iván Cepeda había cumplido un papel en ese acto violento.

Los detalles que rodearon la toma de grafiteros en inmediaciones de la finca del expresidente Álvaro Uribe: reveladores videos

El exmandatario contó que, a través de un profesor llamado Sergio Molina, supo que Cepeda había llamado a una de las personas que estaban allí, de apellido Muriel: “Nos está llamando Iván Cepeda”, habría dicho.

El profesor, según Uribe, confirmó esos hechos a varias emisoras. “Cuando terminan esa llamada con Iván Cepeda, ya se retiran y no quieren seguir conversando. Yo seguí borrando”, narró el expresidente.

Uribe dice que manifestantes que pintaron grafitis en su finca recibían instrucciones de Iván Cepeda #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/3GIif2JmuV — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 20, 2026

El mismo Muriel había publicado en sus redes sociales lo sucedido en medio de esos hechos. “Parce, estamos a 300 metros de la casa de Álvaro Uribe, donde fue entrevistado por Westcol, y ya vino la Policía aquí a intentar prohibir que ejerzamos un acto de pedagogía de la memoria”, dijo. Junto a él había mujeres con camisetas alusivas a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, llamadas falsos positivos.

“Esto es lo que quiere reprimir Uribe en este momento al frente de su casa. ¿En serio quieren reprimir a estas señoras que están enalteciendo la memoria de las víctimas y de las madres buscadoras? 7837 almas que no dejarán dormir al de la “seguridad democrática”. “¡Nunca más!”, agregó en otra publicación.

Álvaro Uribe borró grafiti sobre los falsos positivos cerca de su casa en Llanogrande, en el oriente antioqueño. Foto: Redes sociales.

Uribe manifestó en las entrevistas de radio de este miércoles que siente esto como un ataque a su familia. “Esto es una zona rural y la única persona que les interesa es Álvaro Uribe. Además, ellos lo dijeron. ¿Usted cree que llegó un pintor desprevenido?… Le están advirtiendo al país qué pasa si pierden o si ganan”, dijo a Blu Radio.

“No tenían más interés que mi casa, donde vive mi señora”, agregó.

Grafiti al frente de la finca de Álvaro Uribe en Llanogrande desata polémica: el mismo expresidente se puso el overol para taparlo

El exmandatario había publicado un video el mismo martes acompañado de un mensaje: “Cepeda, cobarde, deje de mandar personas a mi casa donde estaba mi señora sola”. Horas antes había advertido: “Suspendí la agenda de Medellín y voy de regreso a la casa porque un grupo numeroso se ha agolpado cerca de la puerta. Están dirigidos por un parlamentario electo de apellido Muriel”.

En La FM, Uribe también contó cómo había vivido ese episodio. “Me llaman, que han desembarcado unas personas de tres buses”, dijo.

#LoDijoEnLaFM | “Petro y Cepeda, solapados, hablando de paz e incentivando y provocando violencia”, afirmó Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. pic.twitter.com/fxWg2fdrBo — La FM (@lafm) May 20, 2026

“Petro y Cepeda, solapados, hablando de paz e incentivando y provocando violencia… Ese grafiti, al parecer, lo iban a pintar con puñaletas. Ahí estaban personas armadas, ustedes ven los videos claramente, uno que tiene una puñaleta”, agregó.

El expresidente Álvaro Uribe alertó sobre intimidaciones que recibió en su vivienda. Foto: Captura en pantalla X @AlvaroUribeVel

El expresidente dio algunos detalles más en otra publicación. “Encontré una fila muy larga de personas, activistas del Pacto Histórico, que montaban guardia a unos pintores. Me acerqué a ellos. Inicialmente reaccionaron de manera muy altanera. Utilizaron un cuchillo contra uno de nuestros compañeros y lo hirieron; el video lo captó. También hirieron a un mayor de mi seguridad”, manifestó.