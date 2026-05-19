Álvaro Uribe dice que personas que pintaron mural cerca de su vivienda tuvieron que consultar a Iván Cepeda para irse

El expresidente Álvaro Uribe se mostró molesto con varios jóvenes que llegaron muy cerca de su casa en Llanogrande, Antioquia, para pintar un mural con mensajes en su contra.

Iván Duque se solidariza con Álvaro Uribe: “Agresión cobarde y miserable que pretendió poner en riesgo a su familia”

Según narró el exmandatario en un video, se tuvo que realizar una mesa de concertación improvisada entre ambas partes. Uno de los delegados cercanos al exmandatario fue un profesor llamado Sergio, que contó que tuvo que dialogar con los jóvenes que eran liderados por el representante electo Hernán Muriel, del Pacto Histórico.

El líder del Centro Democrático narró que negociaron en un primer momento que él no siguiera borrando los mensajes, hasta que se fueran quienes estaban haciendo el grafiti, y que eso se cumplió.

“Después pidieron que yo no siguiera borrando hasta que se retiraran; lo incumplieron”, dijo el exmandatario.

El profesor Sergio contó que las personas que estaban pintando el mural dilataron en varios momentos la conversación y que finalmente se replegaron. “Dijeron que tenían una conversación telefónica, lo dijo Camilo, con el candidato Cepeda. Tanto Camilo como Hernán Muriel confirmaron que iban a hablar con Iván Cepeda, que era el que estaba coordinando realmente el tema de pintar y hacer esta afrenta en el muro”, contó.