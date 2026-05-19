Cambio de mando en la decantura de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario

Hace un año, la llegada de Cristina Pardo a la decanatura de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario fue noticia en el mundo jurídico. La abogada de esa universidad regresó a su claustro, en donde fue colegial y docente, para liderar esa facultad, tras culminar ocho años como magistrada de la Corte Constitucional.

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La universidad informó que la exmagistrada había culminado su periodo en ese cargo. “Hoy agradecemos a la doctora Cristina Pardo Schlesinger por el liderazgo, la dedicación y el compromiso con los que acompañó a la Facultad de Jurisprudencia durante su gestión como decana. Su paso por nuestra comunidad académica deja importantes transformaciones para la formación jurídica y el fortalecimiento institucional de la Facultad, así como una visión de innovación y proyección para los retos del derecho contemporáneo".

El nuevo decano será Erick Rincón Cárdenas, quien hasta ahora se desempeñaba como vicedecano. El jurista Rincón también es rosarista, profesor asociado y referente en innovación jurídica, LegalTech y transformación digital. “Cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional en el sector jurídico, tecnológico y empresarial. A lo largo de su carrera ha liderado importantes iniciativas en materia de derecho y tecnología, fintech y educación jurídica contemporánea”, señaló la universidad en un comunicado.