CONFIDENCIALES

Cambio de mando en la decantura de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario

El claustro exaltó la labor de la expresidenta de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, quien estuvo al frente durante el último año.

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Redacción Semana
19 de mayo de 2026 a las 5:52 p. m.
Cristina Pardo, expresidenta de la Corte Constitucional.
Cristina Pardo, expresidenta de la Corte Constitucional. Foto: Suministrada a SEMANA

Hace un año, la llegada de Cristina Pardo a la decanatura de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario fue noticia en el mundo jurídico. La abogada de esa universidad regresó a su claustro, en donde fue colegial y docente, para liderar esa facultad, tras culminar ocho años como magistrada de la Corte Constitucional.

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La universidad informó que la exmagistrada había culminado su periodo en ese cargo. “Hoy agradecemos a la doctora Cristina Pardo Schlesinger por el liderazgo, la dedicación y el compromiso con los que acompañó a la Facultad de Jurisprudencia durante su gestión como decana. Su paso por nuestra comunidad académica deja importantes transformaciones para la formación jurídica y el fortalecimiento institucional de la Facultad, así como una visión de innovación y proyección para los retos del derecho contemporáneo".

El nuevo decano será Erick Rincón Cárdenas, quien hasta ahora se desempeñaba como vicedecano. El jurista Rincón también es rosarista, profesor asociado y referente en innovación jurídica, LegalTech y transformación digital. “Cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional en el sector jurídico, tecnológico y empresarial. A lo largo de su carrera ha liderado importantes iniciativas en materia de derecho y tecnología, fintech y educación jurídica contemporánea”, señaló la universidad en un comunicado.