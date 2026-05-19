“Colombia no puedo retroceder”: Víctor Muñoz advierte grave riesgo para la democracia por bloqueo a encuestas electorales

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y exconsejero Víctor Muñoz lanzó una fuerte crítica frente a las restricciones que han rodeado la publicación de encuestas electorales en Colombia y advirtió que el país no puede “retroceder” en materia de acceso a la información durante la actual campaña presidencial.

La magistrada Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral, silencia a SEMANA: le prohibió publicar nuevas encuestas de AtlasIntel; esta es la historia de las presiones

A través de su cuenta de X, Muñoz calificó como “extremadamente grave” lo que ocurre alrededor de la aplicación de la ley de encuestas en el país, luego de conocerse que la firma española GAD3 habría decidido dejar de divulgar mediciones sobre las elecciones colombianas y en medio de la controversia por la imposibilidad de publicar una nueva encuesta de AtlasIntel.

“El país no puede retroceder en materia de información, pluralidad metodológica y transparencia electoral”, escribió Muñoz, quien además aseguró que distintas tecnologías y metodologías para medir opinión pública son utilizadas de manera habitual en democracias consolidadas en todo el mundo.

El magistrado Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, el partido de la candidata presidencial Paloma Valencia, también participa del plan para silenciar a SEMANA

Víctor Muñoz, en entrevista con Cristina Castro, editora general de SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El exfuncionario también puso el foco sobre la necesidad de que la Corte Constitucional intervenga para definir el alcance de la legislación vigente sobre encuestas electorales. En su mensaje pidió “un pronunciamiento urgente” del alto tribunal sobre la exequibilidad de la norma.

Las declaraciones se producen en medio de un creciente debate político y jurídico por las limitaciones impuestas a algunas firmas encuestadoras en plena recta final del proceso electoral.

Semana magistrada Fabiola Marquéz, del CNE Foto: SEMANA

Para Muñoz, la discusión no solo involucra aspectos técnicos o legales, sino que impacta directamente el acceso de los ciudadanos a información clave para seguir el comportamiento de la opinión pública. “Una democracia sin información es una democracia en riesgo”, concluyó.