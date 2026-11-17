Otro ‘campanazo’ para la primera rueda de negocios del gobierno de Abelardo De La Espriella: en el marco de la ‘Milagro Week’, la fintech Addi anunció que invertirá US$2.000 millones en los próximos 24 meses en el país para ampliar el acceso al crédito formal.

Milagro Week arranca con anuncios por 25.900 millones de dólares: así fue el balance de la primera jornada

“Este es un compromiso concreto para Colombia. Vamos a invertir US $2.000 millones en los próximos 24 meses para que más colombianos, en cualquier rincón del país, puedan acceder a crédito formal, ahorrar de manera segura y contar con opciones financieras ágiles”, señaló Santiago Suárez, CEO de la fintech.

La inversión estará destinada a ampliar el acceso al crédito formal en el país. Foto: Cortesia Addi

La fintech Addi tiene actualmente un alcance de 4 millones de clientes, 60.000 comercios aliados y presencia en 1.050 municipios. En su comunicado respecto a esta inversión, destacaron que cerca de la mitad de sus usuarios, un 47%, no tenía tarjeta de crédito antes de financiar sus compras mediante su plataforma.

Los otros ‘campanazos’

Este anuncio se suma a los cinco ‘campanazos’ que se dieron durante la primera jornada de la rueda de negocios que se desarrollará en Nueva York hasta el próximo 19 de noviembre y sería el segundo del sector financiero después de la inversión anunciada por el Grupo Plata, dueño de Plata S.A.

El primer anuncio de inversión fue por parte de la aerolínea colombiana Avianca por US$3.000 millones para “fortalecer su operación y crecimiento en Colombia en los próximos tres años”, según detalló la Vicepresidencia.

El segundo anuncio fue de Grupo Plata, quien aumentó su inversión prevista para Colombia de US$60 millones a US$400 millones para “ampliar el acceso al crédito formal y combatir el gota a gota”.

El tercer anuncio fue de la compañía Greenwood Energy por US$1.000 millones, una inversión prevista para desarrollar proyectos de generación de energía eólica en La Guajira.

El cuarto anuncio fue de Campo Capital y Climate Asset Management, por US$50 millones, para generar empleo en Vichada a partir de julio de 2027.

Y el quinto anuncio fue por parte del Grupo Yıldırım, el cual aún no tiene fijada una cifra de inversión, pero sí la intención de avanzar en un plan de ‘destrabe’ en Cerro Matoso y explorar inversiones en minería, minerales críticos, infraestructura portuaria y logística en Córdoba.