‘Fortune’ reconoce a Addi entre las 50 compañías que generan impacto social en el mundo

La plataforma colombiana Addi fue incluida en la lista Change the World 2026 de la revista estadounidense Fortune, que reconoce a 50 compañías que utilizan sus modelos de negocio para generar un impacto social medible. La empresa fue destacada en la categoría de Empoderamiento Económico.

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Según la compañía, su plataforma ha permitido conectar a cerca de cuatro millones de consumidores con comercios aliados en 1.050 municipios de Colombia, una cobertura equivalente al 95 % del territorio nacional.

Uno de los datos destacados por Addi es que el 47 % de sus usuarios no tenía tarjeta de crédito antes de acceder a sus servicios. Además, la empresa señala que el 60 % de las transacciones realizadas a través de su plataforma se efectúa a una tasa del 0 %.

“Este reconocimiento confirma que el acceso al crédito y el crecimiento rentable deben hacer parte de la misma estrategia. Muchos de los créditos que aprobamos representan a una persona a la que le abrimos una puerta que antes estaba cerrada”, afirmó Santiago Suárez, CEO y cofundador de Addi.

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El listado de Fortune evalúa aspectos como el impacto social medible de las compañías, la innovación frente a otros actores de sus industrias y los beneficios que estas iniciativas generan para sus negocios.

Con esta inclusión, Addi suma seis reconocimientos internacionales en los últimos 12 meses. Entre los mencionados por la empresa está su aparición en el listado de las compañías más innovadoras del mundo de Fast Company en 2026, en el tercer lugar de la categoría de Finanzas y Fintech, así como su inclusión en el ranking de empresas de más rápido crecimiento de América, elaborado por Financial Times.