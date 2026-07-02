De geografías a industrias: el cambio que redefine cómo compiten las empresas en Colombia

Durante años, muchas organizaciones con operación regional o multinacional estructuraron su crecimiento bajo una lógica geográfica: equipos por país, estrategias por región y decisiones adaptadas a dinámicas locales. Ese modelo fue funcional en un entorno donde la expansión, la cobertura y la capacidad de responder a las particularidades de cada mercado eran los principales retos. Pero hoy, en un contexto marcado por la aceleración tecnológica, la presión por resultados y la necesidad de escalar soluciones basadas en datos, esa lógica empieza a quedarse corta.

La tendencia hacia modelos tecnológicos diseñados por industria refuerza este cambio: Gartner señala que las plataformas cloud por industria están ganando relevancia porque permiten responder a resultados de negocio específicos de cada sector, y proyecta que más del 50 % de las organizaciones las utilizará para acelerar sus iniciativas hacia 2029. En esa transición, la competencia no se define solo por estar presente en más mercados, sino por convertir tecnología, conocimiento sectorial y datos confiables en impacto real.

La tradición como trampolín: el arte de innovar sin perder la esencia

El punto de quiebre es claro: las empresas ya no compiten únicamente por presencia o escala, sino por qué tan profundamente entienden las industrias en las que operan. Y en ese cambio, el conocimiento sectorial, más que la tecnología en sí misma, se está consolidando como el verdadero diferencial competitivo.

En Colombia, esta transición es particularmente relevante. La adopción de analítica e inteligencia artificial ha venido creciendo de forma sostenida, pero también ha entrado en una nueva etapa, la era de la confianza: una donde el foco ya no está en implementar herramientas, sino en generar impacto medible y confiable. En la era de la IA que actúa, las organizaciones no solo necesitan modelos más avanzados; necesitan datos gobernados, trazabilidad, explicabilidad y supervisión humana para que las decisiones puedan escalarse con confianza. Esto implica resolver problemas concretos con soluciones que entiendan las particularidades de cada industria, sus riesgos, sus regulaciones y sus dinámicas operativas.

Ahí es donde el modelo tradicional empieza a mostrar sus límites. Las organizaciones estructuradas por geografías tienden a replicar capacidades de forma fragmentada, con distintos niveles de madurez y, en muchos casos, con una desconexión entre el desarrollo tecnológico y la realidad operativa de los sectores. El resultado: iniciativas que no escalan, soluciones genéricas y una brecha persistente entre la promesa de la analítica y su impacto real en el negocio.

Las 10.000 empresas más grandes del país ganaron $138 billones durante 2025: este fue su desempeño frente a otros periodos

Frente a esto, está emergiendo un enfoque distinto: modelos organizacionales basados en industrias. Este cambio no es menor. Implica reorganizar capacidades, talento y estrategia alrededor de sectores específicos para desarrollar un entendimiento profundo de sus dinámicas, regulaciones, riesgos y oportunidades.

El valor de este enfoque es doble. Por un lado, permite construir soluciones más relevantes, diseñadas desde la lógica del negocio y no únicamente desde la tecnología. Por otro, habilita una mayor coherencia global: las mejores prácticas, aprendizajes y desarrollos en una industria pueden escalarse entre países, acelerando la innovación sin perder contexto.

Esto no significa que lo local pierda relevancia. Por el contrario, lo redefine. En un modelo basado en industrias, los mercados locales cumplen un rol aún más estratégico: asegurar que esa capacidad global se traduzca de manera efectiva a la realidad de cada país. En el caso colombiano, esto implica entender variables regulatorias, dinámicas sectoriales propias y particularidades culturales que determinan cómo se adoptan, o no, las nuevas tecnologías.

En ese punto, el liderazgo también evoluciona. Ya no se trata únicamente de dirigir operaciones locales, sino de actuar como un puente entre la estrategia global y las necesidades del mercado. Un rol que exige, más que control, capacidad de articulación: conectar equipos, traducir tendencias globales en decisiones concretas y construir confianza con un ecosistema cada vez más exigente.

Este cambio de modelo responde, en el fondo, a una realidad ineludible: la tecnología por sí sola ya no es suficiente. La inteligencia artificial, la analítica avanzada y las plataformas de datos se están volviendo cada vez más accesibles. Lo que realmente marca la diferencia es cómo se aplican. Y eso depende, en gran medida, del nivel de entendimiento que se tenga del negocio.

Colombia tiene una oportunidad importante en este escenario. Sectores como el financiero, el público o el de consumo masivo están avanzando en la adopción de analítica con un enfoque cada vez más estratégico. Sin embargo, el reto sigue siendo cerrar la brecha entre experimentación y escala, entre pilotos y resultados sostenibles. Desde SAS, esta es precisamente una de las apuestas centrales: llevar la analítica y la inteligencia artificial del terreno de la adopción tecnológica al terreno de las decisiones confiables, gobernadas y alineadas con los desafíos reales de cada industria.

Adoptar una lógica basada en industrias no es solo un ajuste organizacional. Es una forma distinta de competir: más enfocada, más especializada y, sobre todo, más conectada con los problemas que las empresas, los gobiernos y los sectores productivos necesitan resolver. Porque, en última instancia, el futuro no será de las organizaciones que tengan más tecnología, sino de aquellas que sepan aplicarla mejor, con contexto, confianza y capacidad de generar valor medible. Y para esto, entender la industria ya no es una ventaja: es una condición mínima para competir.