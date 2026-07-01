Germán Ávila respondió la carta de José Manuel Restrepo y confirmó el inicio formal del proceso de transición

El ministro de Hacienda y Crédito Público y delegatario de funciones presidenciales, Germán Ávila, respondió oficialmente la comunicación enviada por el vicepresidente electo y coordinador del equipo de empalme, José Manuel Restrepo, confirmando el inicio formal del proceso de transición entre el Gobierno saliente y la administración que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

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En la carta, fechada este 1.° de julio, Ávila manifestó que la disposición expresada por el presidente electo para adelantar el empalme encuentra “plena correspondencia” con el compromiso del Gobierno nacional de garantizar una transición “ordenada, transparente, responsable y respetuosa de la institucionalidad democrática”.

José Manuel Restrepo recibió la respuesta de Germán Ávila, quien asegura que el Gobierno saliente quiere una transición ordenada y transparente. Foto: SEMANA y Banco de la República, respectivamente.

El ministro destacó que los procesos de relevo presidencial constituyen una muestra de la fortaleza de las instituciones colombianas y reiteró que el Estado debe estar por encima de las diferencias políticas, actuando siempre en función del interés general.

Asimismo, recordó que el Gobierno nacional expidió una directiva presidencial que establece la metodología, los órganos de coordinación y las reglas que orientarán el proceso de empalme, con el propósito de asegurar una entrega de la administración sustentada en criterios técnicos, amplia publicidad y pleno respeto por el orden constitucional.

Como parte de ese cronograma, Ávila confirmó que este jueves 2 de julio se realizará en la Casa de Nariño la reunión de instalación entre José Manuel Restrepo, en representación del presidente electo, y el propio ministro, quien actuará como coordinador del Comité de Empalme del Gobierno nacional.

Según explicó, durante este primer encuentro se definirán los canales oficiales de comunicación, la metodología de trabajo y el cronograma que seguirá el intercambio de información entre los equipos técnicos de ambas administraciones.

El funcionario aseguró que el objetivo común es brindar tranquilidad al país sobre el desarrollo de una transición caracterizada por la transparencia, la organización y la responsabilidad institucional. En ese sentido, señaló que el proceso permitirá compartir la información necesaria para que el nuevo Gobierno conozca el estado de la administración y prepare el inicio de su gestión.

Germán Ávila lidera el empalme del Gobierno saliente de Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Ávila también enfatizó que el empalme se desarrollará dentro del marco de la Constitución y la ley, preservando las competencias que corresponden al Gobierno en ejercicio hasta la finalización del actual período presidencial.

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Finalmente, el ministro reiteró la disposición del Ejecutivo para trabajar de manera coordinada con el equipo del presidente electo. Afirmó que una transición bien organizada fortalece la confianza ciudadana, garantiza la continuidad del Estado y honra la tradición democrática del país.