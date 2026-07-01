Peajes Andes, Fusca y Unisabana aumentan sus tarifas desde este 1.° de julio

Este 1.° de julio de 2026 comenzó a regir un nuevo incremento tarifario en los peajes Andes, Fusca y Unisabana, ubicados en el corredor Accesos Norte II de Bogotá.

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La medida fue anunciada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que explicó que el ajuste hace parte del esquema de incrementos contractuales establecidos para normalizar la estructura tarifaria de estas estaciones.

Según informó la entidad, el aumento se aplica en cumplimiento de la Resolución N.° 20253040016965 del 7 de mayo de 2025, expedida por el Ministerio de Transporte. La norma definió que el incremento contractual, que inicialmente debía aplicarse en una sola vigencia, se ejecutaría de forma gradual mediante aumentos progresivos hasta julio de 2027.

“La aplicación de este ajuste tarifario se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N.° 20253040016965 del 7 de mayo de 2025, expedida por el Ministerio de Transporte”, indicó la ANI.

🗞️#ComunicadoANI | A partir del 1 de julio de 2026 entra en vigencia el incremento tarifario contractual progresivo en los peajes Andes, Fusca y Unisabana, en cumplimiento de la Resolución del @MinTransporteCo. La medida se aplicará de forma gradual hasta julio de 2027. pic.twitter.com/l5Ba48QVGs — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) July 1, 2026

La entidad precisó que el esquema gradual fue adoptado como una alternativa para reducir el impacto económico que habría representado un incremento único sobre los usuarios habituales del corredor.

Con el ajuste que entró en vigor este 1.° de julio, las tarifas para vehículos de categoría I pasaron de $ 15.200 a $ 16.100, lo que representa un incremento de $ 900. En la categoría II, el valor aumentó de $ 26.400 a $ 27.800; en la III pasó de $ 17.500 a $ 18.700; en la IV de $ 37.100 a $ 38.100; en la V de $ 54.500 a $ 55.500; en la VI de $ 68.900 a $ 69.900 y en la VII de $ 75.900 a $ 76.900.

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El presidente de la ANI, Óscar Javier Torres, explicó que la decisión busca distribuir en el tiempo los incrementos previstos en el contrato de concesión.

“En desarrollo de esta medida, el incremento contractual que originalmente debía aplicarse de manera súbita en una sola vigencia se implementará gradualmente mediante incrementos graduales hasta julio de 2027, con el propósito de reducir las afectaciones económicas sobre los usuarios, las comunidades, los gremios, el sector transportador y los demás actores que hacen uso de este importante corredor vial”, manifestó.

Peaje Andes subirá de precio. Foto: Guillermo Torres

La ANI agregó que la estrategia adoptada por el Gobierno nacional y la entidad permite distribuir los incrementos contractuales previstos para el proyecto, correspondientes a $ 2.500 y $ 700 —expresados en pesos de diciembre de 2019—, que inicialmente estaban programados para aplicarse en los años 2023 y 2026, respectivamente.

Finalmente, la entidad reiteró que el incremento hace parte de las condiciones establecidas en el contrato de concesión Accenorte y del cronograma definido por el Ministerio de Transporte para la actualización progresiva de las tarifas en estas estaciones de peaje.