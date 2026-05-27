Autopistas del Café: Procuraduría pide al Gobierno Petro revisar decisiones relacionadas con el fin de la concesión

La concesión Autopistas del Café se ha visto inmersa en protestas y bloqueos en las estaciones de peaje por parte de habitantes, transportadores y líderes sociales del Eje Cafetero, quienes han denunciado el impacto económico que estaría causando la alta concentración de esas casetas de cobro en distancias cortas y la falta de nuevas obras. Ahora exigen desmontar esos peajes y la terminación de la concesión.

Por esa situación, la Procuraduría intervino en toda esta controversia con una petición al Gobierno Petro para que revise con minucia todas las decisiones que va a tomar frente a la terminación anticipada del contrato de la concesión vial y el desmonte de los peajes del proyecto Autopistas del Café.

La CCI advierte riesgos si el Gobierno termina anticipadamente el contrato de concesión Autopistas del Café

El ente de control le solicitó al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura Vial (ANI) que “verifique” que esas decisiones se encuentren debidamente soportadas, ajustadas al marco constitucional, legal y contractual, y que contemplen las medidas suficientes para garantizar la continuidad, operación y mantenimiento de la estructura vial.

Esa petición salió de la Procuraduría Tercera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, a raíz de los compromisos que quedaron en la mesa de diálogo del pasado 20 de mayo, donde el Comité Antipeajes planteó la terminación anticipada de la concesión y la suspensión de los cobros de peajes que conectan a los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío sobre ese proyecto.

La Procuraduría también le pidió a la cartera liderada por la ministra Mafe Rojas y a la ANI que adopten de manera urgente “acciones eficientes y oportunas y las medidas necesarias para evitar la materialización” de riesgos eventuales, como incumplimientos contractuales del Estado, la suspensión de esta clase de obras estratégicas para el país y la afectación de la sostenibilidad financiera de los proyectos.

La Procuraduría también busca prevenir incumplimientos de normas en materia legal. Por eso, le pidió al Gobierno información relacionada con el estado actual del contrato de la concesión Autopistas del Café, que ejecuta obras de rehabilitación, construcción, operación, mantenimiento y prestación de servicios del proyecto vial Armenia - Pereira - Cañizales.

Esa información requerida, según el ente de control, se pidió por la “trascendencia social de estos proyectos, su alta connotación económica para el país y para las regiones, su afectación directa a las comunidades y a la ciudadanía y su amplio impacto jurídico, fiscal y contractual”.

Esos documentos y los procesos que empezará a adelantar el MinTransporte y la Agencia de Infraestructura serán objeto de la vigilancia preventiva que ahora la Procuraduría tendrá instalada sobre el futuro de ese proyecto ante la petición del Comité Antipeajes.