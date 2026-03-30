El congresista electo, Daniel Briceño, desmintió al representante a la Cámara, Santiago Osorio, sobre el cobro de los peajes en la Autopista del Café.

Una de las banderas de campaña del representante de Caldas fue desmontar los peajes en esa vía que comunica a los departamentos del Eje Cafetero. Es más, el pasado 10 de enero el medio RTVC publicó una nota periodística en la que anunció, citando a Osorio, que el presidente Gustavo Petro habría dado la orden de suspender de manera anticipada la concesión con Autopistas del Café para levantar esos cobros en la región.

No obstante, han pasado más de dos meses desde la publicación que hizo el congresista y esos gravámenes siguen activos para los vehículos que transitan por la zona, tal como lo pudo constatar Briceño.

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“En campaña, el Pacto Histórico le dijo a la gente del Eje Cafetero que Petro ya había dado la orden de mandar a quitar los peajes y que era cuestión de días para que los suspendieran. Pasamos por esos peajes y desmentimos a los que hicieron política con mentiras”, escribió Briceño en su cuenta de X.

El representante acompañó esa publicación con un video en el que él interactúa con la persona a cargo del cobro del peaje y ese mismo funcionario le confirma que estos siguen operando de manera normal.

“O sea que mi doctor Santiago Osorio solo nos mintió para conseguirse los voticos de Caldas diciendo que ya no iban a haber peajes”, expresó Briceño en ese material audiovisual.

El debate no terminó ahí. El representante a la Cámara le respondió al congresista electo llamándole “mediocre” y lo acusó de querer confundir a la ciudadanía sobre la operación de esos puntos en Autopsitas del Café.

La concesión de Autopistas del Café vence en 2027. Osorio señaló al presidente Gustavo Petro, asegurando que el jefe de Estado “en algún momento, el presidente, como lo hizo en el Caribe, pensó que los peajes se podían levantar de forma anticipada, pero estamos a pocos meses de que eso sea una realidad”.

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Según el congresista del Pacto Histórico y la Alianza Verde, la Agencia Nacional de Infraestructura ya comenzó el desmonte de los peajes en las Autopistas del Café.