Sostenibilidad real en el sector social

Cuando la sostenibilidad llegó al mundo corporativo, llegó con fuerza. Con estándares, con marcos de reporte, con exigencias de mercado. El sector social, en cambio, quedó en un lugar incómodo: tenía elementos de los dos mundos, el empresarial y el comunitario pero ningún modelo exacto para el suyo. Hacer proyectos sociales ya no era suficiente. Tener buenas intenciones, tampoco.

Desde mi rol como directora ejecutiva de la Fundación Red Conciencia Social, tomé una decisión temprana que definió el rumbo de la organización: me negué a que Fundación Red Conciencia Social viviera de donaciones. No porque las donaciones sean incorrectas. Sino porque nuestra misionalidad exige algo más profundo que la dependencia de un recurso externo. Desde esa convicción emprendimos el camino hacia la sostenibilidad real.

El primer quiebre: entender que la sostenibilidad no es un programa

El punto de partida fue conceptual, y fue radical. La sostenibilidad no es un eje transversal en un informe de gestión. No es una sección del plan estratégico. Es una forma de operar. Y esa comprensión nos obligó a hacernos responsables de nuestros propios actos antes de pedirle responsabilidad a otros.

Construimos nuestra estrategia ESG (ambiental, social y de gobernanza) no como un ejercicio de comunicación, sino como una estructura real de toma de decisiones. Cada proyecto, cada alianza, cada intervención en territorio comenzó a evaluarse bajo ese marco. Porque una organización que le habla al mundo de sostenibilidad, pero no la práctica hacia adentro no tiene autoridad moral para liderar ese cambio.

Esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es, hoy, el activo más importante de la Fundación Red Conciencia Social .

La doble materialidad como principio rector

Uno de los conceptos que más transformó nuestra forma de trabajar fue el de la doble materialidad, principio rector de los estándares europeos de reporte de sostenibilidad. Su lógica nos obligó a analizar nuestra relación con el mundo desde dos direcciones simultáneas.

La primera es de afuera hacia adentro: ¿cómo nos afecta el contexto? La pobreza estructural, la degradación territorial, el cambio climático, la debilidad institucional. Todas estas variables condicionan nuestra capacidad de operar y de mantener impacto en el tiempo. Reconocerlas es aprender a gestionar el riesgo de manera estratégica.

La segunda dirección es de adentro hacia afuera: ¿qué transformaciones concretas, medibles y persistentes genera la Fundación Red Conciencia Social en los territorios donde interviene? No qué actividades ejecutamos sino qué cambia en la realidad de las personas cuando estuvimos ahí.

Esa doble pregunta eliminó la improvisación de nuestro modelo. Nos exigió precisión metodológica. Y nos dio la capacidad de sentarnos con un aliado corporativo y hablar no de proyectos, sino de impacto sistémico bidireccional. Eso es exactamente lo que los marcos de reporte ESG —GRI, SASB, CSRD— están exigiendo al sector privado. Y nosotros llegamos con esa respuesta construida desde el territorio.

El valor estratégico para los aliados corporativos

Hoy más de 35 billones de dólares en inversión global se mueven bajo criterios ESG. Y la dimensión que más le cuesta demostrar a las empresas no es la ambiental —existen métricas para eso—. Es la social. Porque el impacto social real es complejo, territorial, profundamente humano.

Ahí es donde el sector social tiene una oportunidad estratégica que todavía está subutilizando.

Cuando una fundación tiene metodología sólida, indicadores trazables y un modelo de doble materialidad aplicado con rigor, deja de ser receptora de un presupuesto de RSE y se convierte en aliada de la estrategia ESG de una empresa.

Del discurso a las decisiones

¿Cómo se pasa entonces de la filantropía tradicional a la sostenibilidad real en el sector social? No con declaraciones, sino con decisiones.

La decisión de construir un modelo antes de salir a ofrecerlo. La decisión de medir el impacto desde el diseño, no desde la evaluación final. La decisión de incorporar estándares globales como la doble materialidad no porque lo exija un regulador, sino porque representan la manera más honesta de entender lo que hacemos para los otros y para el mundo.

El sector social colombiano tiene una oportunidad histórica de liderar esta conversación. Pero para liderarla, primero tiene que vivirla desde adentro. No puede seguir posicionándose como ejecutor de buenas causas cuando el mundo empresarial y los mercados de inversión están pidiendo socios estratégicos que hablen el mismo idioma del impacto medible, de la gobernanza transparente y de la sostenibilidad como práctica cotidiana.

En Fundación Red Conciencia Social lo decidimos así hace varios años. Fue una apuesta incómoda al principio. Significó renunciar a dinámicas conocidas, reaprender a presentarnos, reconstruir nuestra narrativa desde los resultados y no desde las intenciones.

Hoy esa decisión es nuestra mayor ventaja competitiva. La sostenibilidad no se declara, se demuestra.

María Claudia López, directora ejecutiva de la Fundación Red Conciencia Social.