El liderazgo humano será más valioso que nunca en la era de la inteligencia artificial

Vivimos en una época extraordinaria. La inteligencia artificial responde en segundos preguntas que antes nos tomaban horas de investigación, los datos nos ayudan a anticipar escenarios, tomar decisiones y, en escenarios empresariales, a ofrecer mayor valor a nuestros clientes.

Sin embargo, mientras más avanza la tecnología, más convencida estoy de que las decisiones que realmente transforman una empresa siguen naciendo en un lugar donde ningún algoritmo puede entrar: la conciencia de quien lidera.

He tenido el privilegio de aprender de grandes maestros, de estudiar sus métodos de liderazgo y de encontrar en espacios como el Inalde Business School (Instituto de Alta Dirección Empresarial de la Universidad de La Sabana) una visión profundamente humana de la dirección empresarial. También he dedicado tiempo a leer sobre inteligencia emocional, energía, conexión y propósito. Todo ese conocimiento indudablemente ha enriquecido mi manera de entender el liderazgo, pero también descubrí que hay aprendizajes que solo llegan cuando la responsabilidad deja de ser una teoría y se convierte en decisiones que impactan la vida de otras personas.

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Las decisiones más difíciles de un líder rara vez son técnicas. Son aquellas en las que debemos elegir entre lo correcto y lo conveniente, entre cuidar un resultado o a una persona, entre responder desde el miedo o actuar desde nuestros principios.

Durante mucho tiempo me pregunté si para crecer también tenía que convertirme en alguien menos sensible, si para ser respetada debía endurecer mi carácter, si la empatía era una debilidad que, tarde o temprano, tendría que sacrificar para liderar. Pero la vida me demostró exactamente lo contrario.

He tenido que afrontar conversaciones difíciles y asumir decisiones que sabía que cambiarían la vida de alguien. Incluso, he tenido que despedir personas. Ningún escenario fue fácil, pero no por falta de conocimiento, sino porque detrás de cada decisión había historias, familias y seres humanos. Y fue precisamente en esos momentos, cuando ya no tenía a nadie a quien preguntarle, cuando la soledad del liderazgo pesó más que cualquier balance financiero. Y ahí aprendí una lección que hoy vale más que cualquier metodología: escuchar mi corazón. No como un acto de impulsividad, sino de coherencia.

Hace muchos años alguien me compartió una frase que nunca olvido: “Nunca permitas que una decisión te quite el sueño. Si eso ocurre, vuelve a preguntarte si estás actuando en coherencia con lo que crees”.

Con el tiempo entendí que no significaba elegir siempre el camino más fácil. Cuando una decisión nace desde los principios y no desde el miedo, el ego o la conveniencia, el corazón encuentra paz, incluso en medio de la dificultad.

Llega un momento en el que ni los libros, ni las metodologías, ni los mejores consejos son suficientes por sí solos. No porque carecen de valor, sino porque aparece algo que ningún conocimiento puede reemplazar: la responsabilidad de decidir desde la conciencia.

Hoy creo que la verdadera fortaleza no consiste en tener siempre la respuesta correcta ni en desconocer las emociones. Consiste en tomar decisiones difíciles sin dejar de reconocer la humanidad atrás. Toca escuchar, explicar, acompañar, ser firme cuando es necesario, pero nunca indiferente.

En un mundo donde la inteligencia artificial automatizará cada vez más tareas, precisamente aquello que nos hace humanos adquirirá un más valor. Ningún modelo predictivo puede medir la lealtad. Ningún algoritmo puede anticipar la confianza genuina. Ninguna inteligencia artificial puede reemplazar el vínculo auténtico que nace cuando un ser humano decide encontrarse con otro desde la autenticidad.

No me preocupa el avance de la tecnología. La utilizo, la valoro y creo en su capacidad para transformar la manera en la que trabajamos. Lo que sí me preocupa es la posibilidad de olvidar aquello que precisamente la tecnología nunca podrá replicar: nuestra capacidad de conectar, de actuar con empatía y de vivir en coherencia con nuestros valores.

Los resultados pueden cambiar, el dinero puede desaparecer, los cargos van y vienen. Las empresas evolucionan. Pero hay algo que permanece mucho después de que termina una reunión o una carrera profesional: la forma en la que hicimos sentir a las personas que caminaron con nosotros.

Cuando pienso en mi camino recorrido, desde las calles del barrio Rafael Uribe Uribe donde crecí, hasta las oficinas en donde lidero una empresa, entiendo que mi mayor logro no ha sido construir una organización: Ha sido llegar hasta aquí sin renunciar a los valores con los que crecí.

Tal vez ese sea el verdadero desafío del liderazgo en esta nueva era: aprovechar toda la inteligencia que la tecnología puede ofrecernos sin perder la conciencia que nos permite decidir quién queremos ser.

Creo firmemente en que el verdadero liderazgo humano comienza donde terminan las respuestas que la tecnología nos ofrece.

Nataly García, fundadora y CEO de Accesspark