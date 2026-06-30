Las 10.000 empresas más grandes del país ganaron $138 billones durante 2025: este fue su desempeño frente a otros periodos

Como es costumbre cada año, hace algunas horas la Superintendencia de Sociedades presentó el más reciente informe de las empresas más grandes de Colombia, el cual toma los estados financieros de las distintas compañías que funcionan en el país y las ubica dentro de un ranking, clasificándolas por niveles de ingresos, utilidades y pérdidas también.
El informe también toma la información de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con corte al 31 de diciembre de 2025.
Uno de los principales datos que arrojó el informe detalló que las 10.000 empresas más grandes registraron ingresos operacionales por $1.852,9 billones, utilidades netas por $138,1 billones, activos por $2.560,4 billones, pasivos por $1.376,7 billones y patrimonio por $1.183,7 billones.
De hecho, este informe dio un dato clave para la economía colombiana, al asegurar que estas empresas alcanzaron ingresos operacionales equivalentes al 99,9 % del PIB nominal de Colombia en 2025, estimado en $1.853 billones. Dicho dato demuestra un gran peso estratégico del sector empresarial formal en la economía nacional y su contribución al crecimiento, la inversión y la generación de riqueza.
“Los resultados también evidencian un fortalecimiento de la rentabilidad empresarial. Durante 2025, los ingresos operacionales crecieron un 5 %, mientras que las utilidades aumentaron un 12,7 %, mostrando una mayor capacidad de las empresas para generar valor”, precisa el informe.
También demuestran que las pérdidas reportadas disminuyeron en 7,3 billones frente al año anterior y que el número de sociedades que registraron pérdidas se redujo a 216 empresas, evidenciando una mejora en resultados empresariales agregados.
Estos fueron los sectores con los mejores ingresos empresariales
- Comercio: $640 billones, equivalentes al 34,5 % del total reportado.
- Servicios: $489 billones, equivalentes al 26,4 %
- Manufactura: $424 billones, equivalentes al 22,9 %
- Minería e hidrocarburos: $166 billones equivalentes al 9,0 %
De acuerdo al ranking regional, el informe detalla lo siguiente:
- En primer lugar, las sociedades en Bogotá y Cundinamarca registraron ingresos operacionales por $1.046,7 billones, equivalentes al 56,5 % del total nacional.
- En segundo lugar, se ubicó Antioquia, con $317,9 billones (17,1 %)
- En tercer lugar está la región Caribe, con $195,6 billones (10,5 %)
- En cuarto lugar está la región Pacífica, con $157 billones (8,5 %).