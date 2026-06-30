Las 10.000 empresas más grandes del país ganaron $138 billones durante 2025: este fue su desempeño frente a otros periodos

Como es costumbre cada año, hace algunas horas la Superintendencia de Sociedades presentó el más reciente informe de las empresas más grandes de Colombia, el cual toma los estados financieros de las distintas compañías que funcionan en el país y las ubica dentro de un ranking, clasificándolas por niveles de ingresos, utilidades y pérdidas también.

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El informe también toma la información de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con corte al 31 de diciembre de 2025.

Las 10.000 empresas más grandes de Colombia registraron ingresos por $1.852,9 billones durante 2025, una cifra equivalente al 99,9 % del PIB nominal del país. Foto: ADOBE STOCK

Uno de los principales datos que arrojó el informe detalló que las 10.000 empresas más grandes registraron ingresos operacionales por $1.852,9 billones, utilidades netas por $138,1 billones, activos por $2.560,4 billones, pasivos por $1.376,7 billones y patrimonio por $1.183,7 billones.

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De hecho, este informe dio un dato clave para la economía colombiana, al asegurar que estas empresas alcanzaron ingresos operacionales equivalentes al 99,9 % del PIB nominal de Colombia en 2025, estimado en $1.853 billones. Dicho dato demuestra un gran peso estratégico del sector empresarial formal en la economía nacional y su contribución al crecimiento, la inversión y la generación de riqueza.

El informe reveló que las utilidades de las principales empresas crecieron 12,7 % en 2025, mientras las pérdidas disminuyeron en $7,3 billones frente al año anterior. Foto: Getty Images

“Los resultados también evidencian un fortalecimiento de la rentabilidad empresarial. Durante 2025, los ingresos operacionales crecieron un 5 %, mientras que las utilidades aumentaron un 12,7 %, mostrando una mayor capacidad de las empresas para generar valor”, precisa el informe.

También demuestran que las pérdidas reportadas disminuyeron en 7,3 billones frente al año anterior y que el número de sociedades que registraron pérdidas se redujo a 216 empresas, evidenciando una mejora en resultados empresariales agregados.

Estos fueron los sectores con los mejores ingresos empresariales

Comercio: $640 billones, equivalentes al 34,5 % del total reportado.

Servicios: $489 billones, equivalentes al 26,4 %

Manufactura: $424 billones, equivalentes al 22,9 %

Minería e hidrocarburos: $166 billones equivalentes al 9,0 %

Comercio, servicios y manufactura concentraron cerca del 84 % de los ingresos de las 10.000 empresas más grandes del país, según la Superintendencia de Sociedades. Foto: Adobe Stock

De acuerdo al ranking regional, el informe detalla lo siguiente: