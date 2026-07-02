VEHÍCULOS

Estos fueron los autos que concentraron las mayores ventas en Colombia durante el primer semestre de 2026

La unidad que está en el primer puesto vendió más de 8.000 vehículos hasta la fecha.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

2 de julio de 2026 a las 1:31 p. m.
El crecimiento del sector automotor se ve reflejado en los modelos más vendidos del primer semestre.
El crecimiento del sector automotor se ve reflejado en los modelos más vendidos del primer semestre. Foto: Getty Images

Este pasado 1 de julio de 2026, los gremios del sector automotor, ANDI y Fenalco, compartieron su más reciente boletín sobre las cifras mensuales que fueron registradas en la industria de vehículos.

El mercado automotor colombiano mostró cifras positivas en el primer semestre de 2026, con un notable incremento en la matrícula de vehículos eléctricos e híbridos.
¿Despega el sector automotor en Colombia? Las claves de su mejora en el segundo semestre

Allí, se conoció los últimos datos, no solo del mes de junio, sino que muestra cómo le fue al país durante el primer semestre del año 2026.

En términos generales, el sector automotor tuvo grandes números, matriculando un total de 157.620 vehículos nuevos entre los meses de enero a junio, destacando un incremento del 50,1% frente al mismo periodo del año 2025.

Adicionalmente, los números también indican un aumento hacia los vehículos sostenibles, que cada vez están teniendo un crecimiento en importancia para los ciudadanos del país.

De acuerdo con la ANDI y Fenalco, durante el primer semestre del año 2026, 4 de cada 10 vehículos nuevos que fueron registrados eran ya sea vehículos eléctricos o híbridos.

Dentro del último boletín, se conocieron los números de vehículos que fueron matriculados hasta la fecha, pero también se evidenció cuáles modelos fueron los preferidos por los consumidores.

Con el fin del acuerdo automotor con Brasil, los vehículos importados enfrentarán un arancel del 16,1 %, afectando a marcas como Toyota, Renault y Volkswagen.
Los carros preferidos por los colombianos en 2026 muestran un cambio hacia tecnologías más sostenibles. Foto: 123RF

Los autos con mayores ventas en el primer semestre de 2026

Dentro de lo registrado durante el primer semestre del año 2026, la Tesla Modelo Y ha sido la unidad más vendida en Colombia, registrando un total de 8.464 vehículos matriculados.

La posición de este carro deriva del impacto que han tenido las unidades eléctricas e híbridas en el país, siendo cada vez preferidas ante las unidades tradicionales que se han mantenido en el país y en el mundo.

En segunda posición, se encuentra la Renault Duster, con 5.564 unidades vendidas durante los meses de enero y julio del 2026.

Luego sigue la KIA K3 y la KIA Picanto, que se encontraron en la 3.ª y 4.ª posición con 4.981 y 4.709 modelos matriculados, respectivamente.

Finalmente, en la 5.ª posición se encuentra el Mazda CX-30, el cual tuvo un total de 4.464 vehículos registrados durante el primer semestre del año 2026

Top 20 carros con mayores ventas durante el primer semestre del 2026
Top 20 carros con mayores ventas durante el primer semestre del 2026 Foto: ANDI y Fenalco

Así fue el top 20 de los carros que más unidades vendieron en el transcurso de los primeros 6 meses del año 2026 en Colombia.

  1. Tesla Model Y: 8.464 unidades vendidas
  2. Renault Duster: 5.564 unidades vendidas
  3. Kia K3: 4.981 unidades vendidas
  4. Kia Picanto: 4.709 unidades vendidas
  5. Mazda CX-30: 4.464 unidades vendidas
  6. Foton BJ: 4.379 unidades vendidas
  7. Toyota Corolla Cross: 3.557 unidades vendidas
  8. Mazda 2: 3.344 unidades vendidas
  9. Kia Sportage: 3.278 unidades vendidas
  10. Chevrolet Onix: 2.930 unidades vendidas
  11. BYD Yuan Up: 2.923 unidades vendidas
  12. Toyota Land Cruiser: 2.670 unidades vendidas
  13. Hyundai Kona: 2.653 unidades vendidas
  14. Suzuki Swift: 2.468 unidades vendidas
  15. Kia Stonic: 2.397 unidades vendidas
  16. JAC HFC: 2.169 unidades vendidas
  17. Renault Logan: 2.047 unidades vendidas
  18. Ford Territory: 2.040 unidades vendidas
  19. Renault Kardian: 2.013 unidades vendidas
  20. Mazda CX-5: 1.895 unidades vendidas