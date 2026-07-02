Estos fueron los autos que concentraron las mayores ventas en Colombia durante el primer semestre de 2026

Este pasado 1 de julio de 2026, los gremios del sector automotor, ANDI y Fenalco, compartieron su más reciente boletín sobre las cifras mensuales que fueron registradas en la industria de vehículos.

¿Despega el sector automotor en Colombia? Las claves de su mejora en el segundo semestre

Allí, se conoció los últimos datos, no solo del mes de junio, sino que muestra cómo le fue al país durante el primer semestre del año 2026.

En términos generales, el sector automotor tuvo grandes números, matriculando un total de 157.620 vehículos nuevos entre los meses de enero a junio, destacando un incremento del 50,1% frente al mismo periodo del año 2025.

Adicionalmente, los números también indican un aumento hacia los vehículos sostenibles, que cada vez están teniendo un crecimiento en importancia para los ciudadanos del país.

De acuerdo con la ANDI y Fenalco, durante el primer semestre del año 2026, 4 de cada 10 vehículos nuevos que fueron registrados eran ya sea vehículos eléctricos o híbridos.

Dentro del último boletín, se conocieron los números de vehículos que fueron matriculados hasta la fecha, pero también se evidenció cuáles modelos fueron los preferidos por los consumidores.

Los carros preferidos por los colombianos en 2026 muestran un cambio hacia tecnologías más sostenibles. Foto: 123RF

Los autos con mayores ventas en el primer semestre de 2026

Dentro de lo registrado durante el primer semestre del año 2026, la Tesla Modelo Y ha sido la unidad más vendida en Colombia, registrando un total de 8.464 vehículos matriculados.

La posición de este carro deriva del impacto que han tenido las unidades eléctricas e híbridas en el país, siendo cada vez preferidas ante las unidades tradicionales que se han mantenido en el país y en el mundo.

En segunda posición, se encuentra la Renault Duster, con 5.564 unidades vendidas durante los meses de enero y julio del 2026.

Luego sigue la KIA K3 y la KIA Picanto, que se encontraron en la 3.ª y 4.ª posición con 4.981 y 4.709 modelos matriculados, respectivamente.

Finalmente, en la 5.ª posición se encuentra el Mazda CX-30, el cual tuvo un total de 4.464 vehículos registrados durante el primer semestre del año 2026

Top 20 carros con mayores ventas durante el primer semestre del 2026 Foto: ANDI y Fenalco

Así fue el top 20 de los carros que más unidades vendieron en el transcurso de los primeros 6 meses del año 2026 en Colombia.

Tesla Model Y: 8.464 unidades vendidas Renault Duster: 5.564 unidades vendidas Kia K3: 4.981 unidades vendidas Kia Picanto: 4.709 unidades vendidas Mazda CX-30: 4.464 unidades vendidas Foton BJ: 4.379 unidades vendidas Toyota Corolla Cross: 3.557 unidades vendidas Mazda 2: 3.344 unidades vendidas Kia Sportage: 3.278 unidades vendidas Chevrolet Onix: 2.930 unidades vendidas BYD Yuan Up: 2.923 unidades vendidas Toyota Land Cruiser: 2.670 unidades vendidas Hyundai Kona: 2.653 unidades vendidas Suzuki Swift: 2.468 unidades vendidas Kia Stonic: 2.397 unidades vendidas JAC HFC: 2.169 unidades vendidas Renault Logan: 2.047 unidades vendidas Ford Territory: 2.040 unidades vendidas Renault Kardian: 2.013 unidades vendidas Mazda CX-5: 1.895 unidades vendidas