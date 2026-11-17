Desde el 3 de noviembre, un grupo de trabajadores de Nestlé, procedentes de las plantas de la fábrica, que fueron afectadas por el terremoto del 10 de agosto, se apostaron frente a las instalaciones del Ministerio de Trabajo, en el centro de Bogotá; pero este 17 de noviembre se vieron sorprendidos por el anuncio que hizo la compañía, según el cual, cerrarán de manera definitiva las operaciones en la fábrica La Rosa, en Dosquebradas (Risaralda).

El sismo afectó de forma tal las instalaciones, que lo que quedaba de la operación, ya era un poco menos de la mitad, señalaron fuentes cercanas a la compañía.

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No obstante, los trabajadores, representados por el sindicato Sinaltrainal, señalan que habría irregularidades en el proceso de desvinculación y en el plan de retiro que les están ofreciendo, muchos actúan “presas del miedo”.

Se trata de los 320 colaboradores que hacían parte de las instalaciones de la planta en Risaralda, la cual, ahora estaría paralizada (sindicato dicen que ha seguido operando). De esa cantidad, al menos 213 había aceptado la propuesta del retiro voluntario, con el cual les entregan indemnizaciones y bonos, según el caso de cada uno.

Para José Manuel Uribe Serna, vicepresidente de la organización sindical, “el terremoto es apenas una excusa. Solo quieren sacar a los trabajadores, con el agravante de que no tienen autorización previa del Ministerio de Trabajo, para hacerlo. Estamos exigiendo la intervención del Ministerio para que haga sus funciones de inspección, vigilancia y control, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo”.

Reunión entre sindicatos de Nestlé y el Ministerio del Trabajo, en medio del conflicto laboral que se prolongó por un tiempo. Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

El panorama laboral al interior de Nestlé, en las dos plantas: Bugalagrande (Valle) y Dosquebradas, ha estado agitado desde que ocurrió el terremoto. Con la intervención del Ministerio, finalmente se resolvió la situación en el municipio vallecaucano, en donde había 280 trabajadores afectados, al menos 130 de los cuales estaba vinculado a término fijo y, según el vocero sindical, “no les renovaron el contrato”. Entre tanto, hay 87 alrededor de los cuales, la decisión es el reintegro, lo que se hará efectivo hasta el 1 de diciembre.

Trabajadores de Nestlé frente al Ministerio de Trabajo Foto: Martha Morales Manchego / Semana

En el caso de Dosquebradas el panorama es más complejo. Allí, donde se producen las galletas Saltinas (uno de los pesos pesados del negocio), ya había problemas desde antes del terremoto. Por ejemplo, dos años atrás producían 33.000 toneladas anuales y, por múltiples circunstancias ajenas a la empresa, llegaron solo al 45 %, según fuentes consultadas. Y la estocada llegó después del terremoto, cuando la producción cayó en un 70 %, con el agravante de que la planta quedó prácticamente destruida y tendrá que ser demolida.

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“El terremoto es solo una excusa”

Pero desde la perspectiva sindical, hay un impacto social que también tiene que ser puesto sobre la mesa. “Sacaron a 50 trabajadores con estabilidad laboral reforzada por salud, también hicieron lo mismo con otros 20 que tenían fuero de prepensión. Ello, sin contar con que también salieron madres y padres cabezas de hogar, sacaron a toda la junta directiva de la organización sindical y suspendieron la convención colectiva. Con excusa del terremoto, suspendieron una serie de derechos laborales que tenían que ser vigilados en materia de protección especial”, afirmó el vocero.

Planta de Nestlé en la que se producen galletas Saltinas, cubiertas de chocolate para Morenitas, y empaques para cereal. Foto: Nestlé / Cortesía

Según expresa Uribe Serna, en la situación que se presenta, con la cual, se habría producido “una encerrona convocada con engaño para que firmaran su despido”, se estaría materializando una vulneración de los derechos humanos y laborales. “Tenemos instalada una acción judicial que ya salió en primera instancia, y que ordena la protección de los derechos desde la dimensión colectiva”, manifestó el vocero sindical.