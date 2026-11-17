Luego de una reunión en el deal room del sector minero-energético durante la rueda de negocios ‘Milagro Week’ en Nueva York, la multinacional AngloGold Ashanti anunció una inversión proyectada de US$ 2.500 millones para el desarrollo del proyecto minero Quebradona, en el suroeste de Antioquia.

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El anuncio contó con la presencia del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; el viceministro de Minas, Luis Madriñán; así como de Mateo Restrepo Villegas, presidente de Quebradona, y Stewart Bailey, vicepresidente global de Asuntos Corporativos de AngloGold Ashanti.

La iniciativa marca formalmente la entrada de Colombia en el mercado mundial del cobre al convertirse en el primer proyecto de esta magnitud en el país.

Las estimaciones de la compañía apuntan a una producción anual de 80.000 toneladas de mineral y a la generación de exportaciones por cerca de US$1.500 millones al año.

No obstante, Stewart Bailey aclaró que la ejecución de la inversión y el inicio de las obras, previsto para el año 2028, permanecen estrictamente condicionados a la obtención de los permisos ambientales y al cumplimiento de los trámites regulatorios.

Actualmente, el proyecto avanza en sus evaluaciones ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en medio de manifestaciones de inconformidad por parte de sectores ambientales del suroeste antioqueño frente al desarrollo de la minería en áreas tradicionales de vocación agrícola.

Cabe destacar que la Minera de Cobre Quebradona está constituida como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), siendo la primera empresa de este sector en Colombia en adoptar dicho modelo enfocado en el desarrollo territorial y la transición energética global.