Mineros concluye adquisición de AngloGold Ashanti y anuncia novedades para el manejo del proyecto en la mina La Colosa

Luego de la firma del acuerdo para la compra del 100 % de AngloGold Ashanti Colombia S.A.S., filial de la que es una de las mayores empresas mineras de oro independientes en el mundo, la colombiana Mineros S.A. anunció que se cumplió de manera exitosa el cierre de la transacción.

Con ello, Mineros pasa a tener el control del proyecto de exploración de oro en la mina La Colosa, ubicado en el municipio de Cajamarca, Departamento de Tolima.

Tanto en La Colosa, como en Quebradona (Jericó-Antioquia), AngloGold Ashanti trataba de adelantar la exploración del subsuelo, en medio de la fuerte oposición social y ambiental en las zonas, panorama que ahora pasará a ser enfrentado por Mineros, compañía que tiene un largo historial en esa actividad económica.

La empresa que ahora asume el proyecto La Colosa es cotizante en la Bolsa de Toronto y tiene títulos mineros para la explotación del mineral, lo que le otorga territorios concesionados para su usufructo, pero, a la vez, le genera discordias con la minería informal o los pequeños mineros que aplican técnicas de extracción contaminantes.

Explotación de oro Foto: Getty Images

En ese contexto, con el anuncio del cierre de la transacción con AngloGold Ashanti, Mineros afirma que tiene la intención de iniciar un proceso de colaboración con las partes interesadas locales para definir una nueva identidad de proyecto.

Implica, inclusive, que tendrá un nuevo nombre, como parte de su compromiso de alinear las vías de desarrollo con las prioridades locales, afirmó la empresa.

Mina la Colosa en Tolima, en medio de la discordia

Todo depende de las regulación

Con todo el optimismo por poder continuar, Mineros aclara que, en todo caso, cualquier avance del proyecto sigue supeditado al logro de la claridad regulatoria, la autorización ambiental y un consenso comunitario significativo.

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