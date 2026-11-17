El Grupo Empresarial Oleoflores invertirá US$200 millones en Colombia para reemplazar 20.000 hectáreas de cultivos de coca por palma de aceite en el Catatumbo en un plazo de cuatro años

Colombia abre una nueva puerta para llevar el aceite de palma a la industria de la aviación

El anuncio lo realizó el CEO de Oleoflores, Carlos José Murgas, junto a la delegación del Gobierno de Abelardo De La Espriella durante la rueda de negocios ‘Milagro Week’, que se lleva a cabo en Nueva York con la participación de representantes gubernamentales y múltiples inversionistas.

Por ahora, la fase piloto de sustitución arrancará en diciembre con 2.000 hectáreas de cultivos ilícitos reemplazadas.

Este proyecto aprovechará el ecosistema palmero ya existente en la región. “En el Catatumbo hace 25 años hay un ecosistema de palma ya muy maduro”, detalló Murgas. Cuenta, además, con 5 plantas extractoras, 1.600 agricultores y 42.000 hectáreas cultivadas.

La producción obtenida se articulará con las cadenas industriales de alimentos y biocombustibles, alineándose con la meta del Gobierno de incrementar la mezcla de biodiésel de B10 a B15.

Asimismo, la inversión total podría ascender a los US$800 millones mediante el desarrollo de combustibles sostenibles de aviación (SAF), sujeto a los avances regulatorios correspondientes.

El Grupo Empresarial Oleoflores arrancará con un piloto de 2.000 hectáreas de palma de aceite este año. Foto: @ViceColombia en X

“Esta es una noticia muy importante porque va con el compromiso del gobierno de Abelardo de la Espriella de garantizar la seguridad (...), que significa enfrentar el narcotráfico. Y la mejor manera de hacerlo es a través de este tipo de programas de sustitución de cultivos para que las comunidades (...) los campesinos tengan también oportunidades de ingresos en esos territorios”, explicó el vicepresidente José Manuel Restrepo.