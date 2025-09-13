Suscribirse

Nación

Defensora del Pueblo se pronuncia por incómodo momento de Gustavo Petro con Gloria Miranda: “Les propongo imaginar esta situación”

Iris Marín hizo un ejercicio hipotético frente al incómodo comentario que realizó el presidente de la República en pleno evento público en el Cauca.

Redacción Nación
13 de septiembre de 2025, 5:01 p. m.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre l polémica originada por el presidente Gustavo Petro.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre la polémica originada por el presidente Gustavo Petro. | Foto: Colprensa/@SoySustitucion

El incómodo momento que protagonizó el presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado jueves 11 de septiembre en un evento público en el municipio de Timbío, Cauca, ha generado polémica y rechazo en el país.

El mandatario participó en un evento del Pacto Territorial en el Cauca, donde, en medio de su discurso, lanzó un incómodo comentario mientras abrazaba a la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda.

Contexto: Jennifer Pedraza llama “acoso” al incómodo momento que hizo pasar Petro a una funcionaria en alocución: “La toca sin su consentimiento”

Gloria, como todas las funcionarias del gobierno del cambio, es hermosa. Cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos dicen que son novias mías (risas). Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos (risas)”, dijo Petro.

Las críticas no se hicieron esperar. Desde diferentes sectores rechazaron el incómodo momento que involucró a la funcionaria y al presidente Petro, incluso lo han catalogado como un acto de “acoso”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, a través de un mensaje en su cuenta de X planteó un ejercicio hipotético sobre el caso y pidió que se imaginen la situación en caso de que hubiera sido una mujer la que dice esas palabras.

“Cómo verían que una mujer en un alto cargo, por ejemplo yo, en tarima con uno de los hombres que trabaja en la Defensoría, dijera: “Todos los hombres que trabajan conmigo son guapos y la prensa chismosa dice que son novios míos. Pero lo perdimos porque se casó”, escribió la funcionaria.

Otras de las que criticó el hecho fue la exembajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti, hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien se mostró en desacuerdo con el comentario hecho por el presidente.

Petro cada vez está más ‘tostado’. Que es el jefe de los alcaldes, que no lo invitan, que no lo saludan, manosea y ridiculiza a las subalternas. ¡Qué asco! Y lo peor es que lo aplauden”, manifestó Benedetti.

Contexto: Le caen al presidente Petro por incómodo momento con Gloria Miranda: “Y lo peor es que lo aplauden”

La precandidata presidencial Vicky Dávila también se refirió en su momento al tema y aseguró: "Petro no respeta a las mujeres. Es misógino y machista. Y ahora, morboso. Qué asco lo que le hizo en público a esta mujer, funcionaria de su Gobierno”, escribió en su cuenta de X.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, también se pronunció: “Esto es inadmisible para nosotras, las feministas. El presidente acosa en plena alocución presidencial a una funcionaria, se refiere a su aspecto, la hace sentir incómoda (evidentemente) y la toca sin su consentimiento, mientras otras aplauden como focas”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Real Sociedad puso a sufrir al Real Madrid, que sigue sólido en el fútbol español

2. Luis Díaz sigue encendido: el gol del colombiano con el Bayern Múnich

3. Defensora del Pueblo se pronuncia por incómodo momento de Gustavo Petro con Gloria Miranda: “Les propongo imaginar esta situación”

4. Polémica en Estados Unidos: Comedy Central elimina episodio de ‘South Park’ sobre Charlie Kirk, emitido semanas antes de su muerte

5. Las emotivas imágenes que compartió la esposa de Charlie Kirk: llora sobre su ataúd y despide al activista de EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroIris Marín OrtizSustitución de cultivos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.