Defensora del Pueblo se pronuncia por incómodo momento de Gustavo Petro con Gloria Miranda: “Les propongo imaginar esta situación”

El incómodo momento que protagonizó el presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado jueves 11 de septiembre en un evento público en el municipio de Timbío, Cauca, ha generado polémica y rechazo en el país.

El mandatario participó en un evento del Pacto Territorial en el Cauca, donde, en medio de su discurso, lanzó un incómodo comentario mientras abrazaba a la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda.

“Gloria, como todas las funcionarias del gobierno del cambio, es hermosa. Cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos dicen que son novias mías (risas). Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos (risas)”, dijo Petro.

Las críticas no se hicieron esperar. Desde diferentes sectores rechazaron el incómodo momento que involucró a la funcionaria y al presidente Petro, incluso lo han catalogado como un acto de “acoso”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, a través de un mensaje en su cuenta de X planteó un ejercicio hipotético sobre el caso y pidió que se imaginen la situación en caso de que hubiera sido una mujer la que dice esas palabras.

Les propongo imaginar esta situación, únicamente como un ejercicio hipotético:



Cómo verían que una mujer en un alto cargo, por ejemplo yo, en tarima con uno de los hombres que trabaja en la Defensoría dijera:



“Todos los hombres que trabajan conmigo son guapos y la prensa… https://t.co/Y5XJH2pCsn — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) September 13, 2025

“Cómo verían que una mujer en un alto cargo, por ejemplo yo, en tarima con uno de los hombres que trabaja en la Defensoría, dijera: “Todos los hombres que trabajan conmigo son guapos y la prensa chismosa dice que son novios míos. Pero lo perdimos porque se casó”, escribió la funcionaria.

Otras de las que criticó el hecho fue la exembajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti, hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien se mostró en desacuerdo con el comentario hecho por el presidente.

“Petro cada vez está más ‘tostado’. Que es el jefe de los alcaldes, que no lo invitan, que no lo saludan, manosea y ridiculiza a las subalternas. ¡Qué asco! Y lo peor es que lo aplauden”, manifestó Benedetti.

La precandidata presidencial Vicky Dávila también se refirió en su momento al tema y aseguró: "Petro no respeta a las mujeres. Es misógino y machista. Y ahora, morboso. Qué asco lo que le hizo en público a esta mujer, funcionaria de su Gobierno”, escribió en su cuenta de X.