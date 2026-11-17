Tras los primeros 100 días del nuevo gobierno, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció la derogación total de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Colombia.

Advierten que Áreas de Protección para la Producción de alimentos (APPA) violarían la Constitución y amenazarían la autonomía regional

La medida, sustentada en las evaluaciones de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), representa la liberación de cerca de un millón de hectáreas en 59 municipios pertenecientes a seis departamentos del país.

Con esta derogación se busca restituir la autonomía a los alcaldes y concejos municipales para decidir sobre el ordenamiento y uso del suelo rural.

La decisión se fundamentó en hallazgos técnicos que evidenciaron la falta de concertación previa con los gobiernos locales y las comunidades, choques directos con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) vigentes e imprecisiones en los trazados cartográficos.

A nivel territorial, el departamento de Córdoba registra la mayor superficie liberada, con más de 667.000 hectáreas en 17 municipios.

La extensión restante abarca zonas del suroeste antioqueño; los municipios de San Vicente del Chucurí y El Carmen de Chucurí, en Santander; el sur de La Guajira; el norte del Tolima; y la provincia de Sabana Centro, en Cundinamarca.

“El ordenamiento del campo no se puede decidir de espaldas a los territorios. Hoy, alcaldes y concejos recuperan su autonomía para decidir sobre su suelo y su producción”, señaló Alberto Esmeral Ramírez, director general de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).