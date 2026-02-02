NACIÓN

La ancheta de café, de Sustitución de Cultivos, que le lleva el presidente Gustavo Petro a su homólogo Donald Trump

Uno de los temas que se espera sea abordado es el cultivo de drogas. Una de las apuestas del Gobierno es la sustitución, y llevará muestras de reconocido café colombiano.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 11:42 p. m.
Una ancheta de Sustitución de Cultivos, entre los regalos que llevará el presidente Gustavo Petro a Donald Trump
Una ancheta de Sustitución de Cultivos, entre los regalos que llevará el presidente Gustavo Petro a Donald Trump Foto: Adobe, AP

Las hectáreas cultivadas con hoja de coca, la sustitución y, sobre todo, la forma de combatir el narcotráfico serán algunos de los temas que abordarán los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en el encuentro que se llevará a cabo mañana en Washington.

Sustitución de cultivos, envía regalo al Presidente Donald Trump
Sustitución de cultivos envía regalo al presidente Donald Trump Foto: Suministrado a Semana

Como se acostumbra en los escenarios diplomáticos, los encuentros van acompañados de detalles con los productos más importantes de cada país, y en esta ocasión no será diferente. Petro llega con muestras de café, pero con un ingrediente adicional: este es cultivado por campesinos que se le midieron a la sustitución de cultivos.

Donald Trump habla de Gustavo Petro horas antes de su encuentro en la Casa Blanca: “Se volvió muy amable”

Son productos elaborados por miles de familias campesinas que abandonaron la coca y hoy viven de economías legales. La ancheta fue organizada desde la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

La canasta está compuesta por café especial y chocolates de exportación, producidos por 18.000 familias cacaoteras y 2.300 caficultoras que se vincularon a programas de sustitución de cultivos ilícitos desde la llegada de este Gobierno. El café, presentado en bolsas de 250 gramos con un valor comercial de 40.000 pesos, proviene de Argelia, Cauca, una de las regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado y el narcotráfico.

Nación

Córdoba, en alerta máxima: lluvias e inundaciones llevan al departamento a la calamidad pública

Nación

Impresionantes imágenes de crímenes de delincuentes venezolanos cerca de Bogotá. Amenazan con homicidios en video

Nación

Combates con el Ejército en Caquetá dejan tres muertos de las disidencias de alias Calarcá

Bogotá

Manifestaciones martes 3 de febrero del 2026: horarios, puntos de concentración y razones de la marcha

Cúcuta

Avanza investigación del accidente aéreo de Satena en la ruta Cúcuta–Ocaña que dejó 15 muertos

Nación

Caribe colombiano, en alerta por fuertes oleajes causados por frente frío: en Cartagena prohibieron entrar a las playas

Bogotá

Hombre fue sorprendido disparando con una escopeta desde la ventana de su casa en Bogotá

Especiales Editoriales

Gustavo Petro se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca: todo lo que hay que saber de la cita este martes tres de febrero

Mundo

Donald Trump habla de Gustavo Petro horas antes de su encuentro en la Casa Blanca: “Se volvió muy amable”

Política

Gustavo Petro se reunió con un grupo de abogados en Washington previo a su cita con Trump: ¿busca salir de la lista Clinton?

Sustitución de cultivos, envía regalo al Presidente Donald Trump
Sustitución de cultivos envía regalo al presidente Donald Trump Foto: Suministrado a Semana

Se trata de un café transformado por unidades productivas locales, con proceso lavado, acidez media, cuerpo medio y una tostión media-alta. Es un blend de variedades Castillo, Caturra y Bourbon rosado, cultivado como una apuesta directa a la transformación económica del territorio.

La ancheta incluye, además, una caja de chocolates tipo exportación, con un precio aproximado de 50.000 pesos, elaborados con cacao producido en Meta, Córdoba, Santander, Nariño y Arauca. A diferencia de años anteriores, no se trata de materia prima: es chocolate listo para consumo, un producto final elaborado por campesinos que antes ocupaban eslabones forzados en la cadena de producción de cocaína y que hoy llegan directamente al consumidor final.

Alto funcionario destapó que Donald Trump dio las primeras órdenes a “su gente” para la reunión con Gustavo Petro

Cada producto va acompañado de una tarjeta dirigida de manera personalizada al presidente Donald Trump; al vicepresidente, J. D. Vance; al secretario de Estado, Marco Rubio; a la jefa de gabinete, Susie Wiles; y a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

Este es el mensaje que acompaña cada una de las anchetas: “Somos familias campesinas de Colombia. Durante años sembramos coca porque no teníamos otra opción para sostener a nuestros hijos. No fue una elección, fue una necesidad. Cuando el Gobierno de Colombia, a través de los programas de sustitución voluntaria, nos ofreció una oportunidad real de vida, tomamos una decisión difícil y valiente: arrancamos la coca de nuestra tierra y comenzamos a sembrar trabajo honesto y futuro”.

Más de Nación

Semana por Colombia Montería y Córdoba

Córdoba, en alerta máxima: lluvias e inundaciones llevan al departamento a la calamidad pública

Regalo enviado al Presidente Donald Trump

La ancheta de café, de Sustitución de Cultivos, que le lleva el presidente Gustavo Petro a su homólogo Donald Trump

Cámaras de seguridad registraron los crímenes de la banda de Satanás en Bogotá y Soacha

Impresionantes imágenes de crímenes de delincuentes venezolanos cerca de Bogotá. Amenazan con homicidios en video

Soldados movilizan el cuerpo de uno de los disidencias de las Farc de alias Calarcá.

Combates con el Ejército en Caquetá dejan tres muertos de las disidencias de alias Calarcá

Las razones de la movilización reúnen varios elementos expuestos por los mandatarios de ambos países.

Manifestaciones martes 3 de febrero del 2026: horarios, puntos de concentración y razones de la marcha

La avioneta de Satena accidentada.

Avanza investigación del accidente aéreo de Satena en la ruta Cúcuta–Ocaña que dejó 15 muertos

Cierran las playas en Cartagena por condiciones meteorológicas.

Caribe colombiano, en alerta por fuertes oleajes causados por frente frío: en Cartagena prohibieron entrar a las playas

El hombre fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Hombre fue sorprendido disparando con una escopeta desde la ventana de su casa en Bogotá

Los hechos sucedieron al sur de la ciudad.

Lanzan artefacto explosivo contra la cárcel distrital El Bosque en Barranquilla; se habla de varios heridos

Este frente frio incrementó las precipitaciones en un 64,4 %.

¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a varias regiones del país?

Noticias Destacadas