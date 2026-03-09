Política

Exlíderes del sector cocalero viajarán a Viena para exponer experiencia de sustitución de cultivos en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas

El país presentará productos agrícolas y testimonios de productores que dejaron los cultivos ilícitos para impulsar economías legales en regiones rurales.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 9:16 a. m.
Carlos Calleja, presidente de Grupo Éxito, Diana Cano, presidenta de ASOCULSAN y Gloria Miranda, jefe de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI).
Carlos Calleja, presidente de Grupo Éxito, Diana Cano, presidenta de ASOCULSAN y Gloria Miranda, jefe de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI). Foto: Grupo Éxito

Colombia participará entre el 9 y el 13 de marzo en la 69ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, que se realiza en Viena, Austria, considerada el principal escenario internacional para debatir las políticas globales frente a las drogas. En el encuentro se reúnen anualmente los 53 Estados miembros del organismo para discutir el rumbo del sistema internacional de control de estupefacientes.

Gloria Miranda fue nombrada como directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia, PNIS, desde mayo de 2024.
Gloria Miranda fue nombrada como directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia, PNIS, desde mayo de 2024. Foto: Tomada de las redes sociales de Gloria Miranda.

La delegación colombiana estará encabezada por Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, quien presentará ante la comunidad internacional la experiencia del país en programas de transición hacia economías legales en territorios históricamente vinculados con la producción de coca.

Durante la reunión, Colombia instalará un espacio de exhibición en la sede de Naciones Unidas en Viena. Allí se mostrarán productos provenientes de proyectos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, entre ellos café, cacao, ají y plátano, desarrollados por comunidades rurales que han optado por actividades productivas legales.

Sustitución de cultivos, envía regalo al Presidente Donald Trump Foto: Suministrado a Semana

El stand también incluirá la presentación del programa RenHacemos, acompañado de degustaciones y material audiovisual que busca visibilizar los procesos productivos impulsados por agricultores en diferentes regiones del país.

Los campesinos del suroccidente del Cauca crearon las guardias para dirigir sus movilizaciones que buscan que el gobierno cumpla con la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito. Foto: Suministrada

