Gustavo Petro choca con la ONU por informe de cultivos ilícitos en Colombia

El presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente al informe de cultivos ilícitos que realizó la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia, cuyos resultados no han sido difundidos: reprochó el método que se usó para cuantificar la problemática en 2024.

El jefe de Estado, a través de su cuenta de X, indicó que mientras la ONU no corrija su estrategia para medir la productividad potencial usando instrumentos científicos de estadística, no habrá informes sobre la situación de las siembras en el país.

Tras solicitud de Petro, la ONU toma drástica decisión sobre medición de cocaína, luego de descertificación de EE. UU.

“El Gobierno no aceptó el método burdo que usó y he pedido que corrija, como la ciencia indica”, alegó el primer mandatario, y anticipó que viajará en marzo a Viena para reunirse con la comisión de la ONU sobre las drogas y con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

El mandatario aseguró que el Gobierno dispone de mapas satelitales sobre la extensión de cultivos de hoja de coca, y planteó: “Unodc (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) realiza la verificación de erradicación voluntaria y solo hay que hacer las pruebas de productividad en todas las zonas de cultivos y no extrapolando la zona de la mayor productividad a las demás”.

Cultivos de hoja de coca. Imagen de referencia. Foto: GUILLERMO TORRES

Gustavo Petro agregó que en el sur de Nariño ya se inscribieron “miles de familias” para 21.000 hectáreas de erradicación voluntaria, y que están en pleno proceso verificado: “El último trimestre del año 2025 ya mostró un descenso en el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca”.

Pese a los argumentos que se han dado desde la Casa de Nariño en los últimos meses, el Gobierno de Estados Unidos mantiene al país en “calificación roja” por su lucha contra las drogas. Para la administración de Donald Trump, no se estarían haciendo los esfuerzos suficientes ni las estrategias plenas para combatir con fuerza este fenómeno criminal.