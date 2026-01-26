NACIÓN

¿Cómo se medirán los cultivos de coca en Colombia? Gobierno Petro confirma tema crucial en reunión con Trump

El ministro encargado, Andrés Idárraga, explicó la modificación que tendrá la forma en que se reportan cultivos ilícitos en Colombia.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 7:57 p. m.
Donald Trump invitó a Gustavo Petro a la Casa Blanca, durante la primera llamada telefónica entre los mandatarios, que tuvo lugar luego de amenazas de Washington de una posible acción militar contra Colombia.
Donald Trump invitó a Gustavo Petro a la Casa Blanca, durante la primera llamada telefónica entre los mandatarios, que tuvo lugar luego de amenazas de Washington de una posible acción militar contra Colombia.

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, fue quien confirmó uno de los temas cruciales que tendrá la reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, en Estados Unidos.

En medio de un acto para entregar equipos de protección y defensa a los guardias del Inpec, por la violencia que se ha desatado contra esos funcionarios, Idárraga confirmó la propuesta que le llevarán al presidente Trump sobre el cambio que tendrá la medición de cultivos ilícitos en Colombia.

Idárraga explicó que “el monitoreo, el orden del presidente (Petro), seguirá, pero de la mano el sistema de monitoreo de la Policía Nacional y efectivamente es uno de los puntos que se va a hablar con el presidente Trump”.

Las comunidades de municipios como Argelia, El Tambo, El Patía y Balboa, entre otros, se ganan la vida en los cultivos de coca.
El Gobierno Petro confirmó que el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia estará liderado por la Policía Nacional. Foto: Francisco Calderón

Eso dejaría por fuera el histórico monitoreo que ha hecho en Colombia el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas, que por años ha reportado el incremento que han presentado durante años las hectáreas sembradas.

El también secretario de Transparencia explicó que quieren “ser muy prudentes en ello, vamos a esperar qué pasa con esa reunión entre los presidentes, pero parte de las discusiones serán cómo hoy podemos demostrar que lo que dijo en su momento el informe de Naciones Unidas no corresponde con la realidad”.

Andrés Idárraga, ministro encargado de Justicia.
Andrés Idárraga, ministro encargado de Justicia. Foto: Presidencia.

Para el ministro de Justicia (e), las políticas que ha implementado el gobierno Petro desde el año 2022 demuestran una “desaceleración” de las hectáreas sembradas de cultivos ilícitos y un “ataque” frontal al fenómeno del narcotráfico en Colombia.

“Eso es parte de las discusiones y tenemos toda la seguridad y los argumentos técnicos y estadísticos para poder seguir en ese camino”, advirtió Idárraga.

Petro sorprende al decir el aspecto en el que Donald Trump se parece a él: “Me dijo algo que me gustó”

El informe de Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca en 2023 de la ONU reflejó que el aumento de cultivos de coca y la producción potencial de cocaína pasó en el mismo año que muchos líderes comunitarios manifestaron preocupación por los mercados asociados al narcotráfico.

Aunque el gobierno Petro desestimó ese tipo de informes, la ONU ha venido alertando que el narcotráfico ha tenido cambios en los modelos de negocio, aumentaron la probabilidad de producir más cocaína y registraron movilidad de eslabones en la producción en zonas que nunca se habían reportado.

De ahí que también se pronunciara sobre alternativas para la verificación del informe de avance de cultivos ilícitos en Colombia. Dijo que, ante las diferencias con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se evaluaría que el Parlamento Europeo contribuya.

“Porque si Naciones Unidas no quiere tener en cuenta las observaciones técnicas a propósito de la metodología, no nos quedó otro camino que abandonarlo y arrancar otro camino que será liderado desde Viena, pero en diálogo con Estados Unidos. Estamos en conversaciones para ver quiénes del Parlamento Europeo podrían entrar a hacer esa verificación”, comentó el jefe de la cartera.

