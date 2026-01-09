Confidenciales

Petro sorprende al decir el aspecto en el que Donald Trump se parece a él: “Me dijo algo que me gustó”

El mandatario habló sobre la impresión que le dejó el magnate después de la llamada.

Redacción Confidenciales
9 de enero de 2026, 5:56 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Getty Images

El presidente Gustavo Petro, durante una reciente entrevista con el diario El País, de España, se refirió a la llamada que tuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, tras las tensiones que se registraron entre ambos.

Una de las cosas que más llamó la atención fue que el jefe de Estado colombiano sorprendió al decir en qué aspecto cree que se parece al inquilino de la Casa Blanca.

Al ser cuestionado sobre la impresión que le dejó Trump, el mandatario contestó: “Hace lo que piensa, como yo”.

También es pragmático, aunque más que yo. A mí me gusta hablar. Su visión en muchas materias es muy distinta a la mía. Pero, por ejemplo, en el narcotráfico, no tenemos ninguna distancia”, añadió.

De hecho, en medio de la entrevista también reveló una de las frases que le dijo el magnate y que más le llamó la atención.

“Me dijo algo que me gustó: ‘Sé que se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí’”, contó.

