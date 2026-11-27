La Junta Directiva del Banco Comercial AV Villas designó a Hernando Osorio como presidente encargado de la entidad, luego del nombramiento de Gerardo Hernández como nuevo presidente de Grupo Aval.

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Osorio llega al cargo en un momento clave para el banco, que busca consolidar su recuperación financiera después de 34 meses consecutivos de resultados negativos. Según la entidad, los ajustes estratégicos y la transformación de su modelo de negocio le permitirían cerrar 2026 con utilidades.

El nuevo presidente encargado también tendrá entre sus retos profundizar la estrategia de co-banking, fortalecer la oferta digital y avanzar en el desarrollo de funcionalidades y servicios asociados a Bre-B, el sistema de pagos inmediatos.

Economista de la Universidad Autónoma de Manizales y con una maestría en Administración de Empresas del IE Business School de Madrid, Osorio cuenta con cerca de 30 años de experiencia en el sector financiero. Desde enero de 2025 se desempeñaba como vicepresidente comercial de AV Villas.

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Anteriormente, ocupó cargos directivos en compañías como Titularice STANH y TransUnion Colombia, donde fue presidente. También fue vicepresidente de Banco Itaú Colombia, Experian Datacrédito y Citibank Colombia.

“Asumo esta responsabilidad convencido de que el mejor momento de AV Villas está por venir, apoyados en el talento de nuestros colaboradores y en la confianza de nuestros clientes”, concluyó Osorio.