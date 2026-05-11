Inversión

¿Qué pasará con la inversión y cómo afecta al ciudadano?JPMorgan puso la lupa en el tema clave para la economía

Las amenazas que ve el banco más grande de Estados Unidos sobre las posibilidades de acelerar la inversión global en el segundo semestre 2026.

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Redacción Economía
11 de mayo de 2026 a las 12:14 p. m.
JPMorgan pone el foco en la inversión, tema clave para las economías de las naciones
JPMorgan pone el foco en la inversión, tema clave para las economías de las naciones Foto: Fotomontaje con fotos de Archivo Semana
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