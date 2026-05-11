Inversión
¿Qué pasará con la inversión y cómo afecta al ciudadano?JPMorgan puso la lupa en el tema clave para la economía
Las amenazas que ve el banco más grande de Estados Unidos sobre las posibilidades de acelerar la inversión global en el segundo semestre 2026.
Siga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas
11 de mayo de 2026 a las 12:14 p. m.
JPMorgan pone el foco en la inversión, tema clave para las economías de las naciones Foto: Fotomontaje con fotos de Archivo Semana
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento