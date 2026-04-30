Una alta ejecutiva de JPMorgan Chase ha sido demandada por presuntamente convertir a un empleado casado de menor rango en esclavo sexual, drogándolo, intimidándolo y obligándolo a realizar actos sexuales sin su consentimiento.

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Lorna Hajdini, de 37 años, también está acusada de insultos racistas contra el hombre, a quien se refería como “indio moreno”, según un informe del Daily Mail.

Según consta en los documentos judiciales, la demanda fue interpuesta por un hombre asiático, identificado anónimamente como John Doe. Se incorporó a la empresa estadounidense como vicepresidente sénior/director en marzo de 2024.

Los mensajes fueron conocidos por el diario 'Daily Mail'. Foto: X/@Alif_ARNS

El hombre, identificado únicamente como John Doe, es un banquero de origen asiático que trabajaba en la división de financiación apalancada de la empresa. Según la demanda, era vicepresidente sénior cuando comenzaron los presuntos abusos en 2024.

Doe afirmó que Hajdini habría utilizado de manera reiterada su posición de poder para ejercer presión sobre él con el fin de obtener encuentros íntimos, supeditando su desarrollo profesional dentro de la entidad al cumplimiento de sus demandas.

Conforme a la denuncia, uno de estos episodios ocurrió después de que Doe rechazara una invitación a salir a tomar algo en mayo de 2024.

“Si no tienes relaciones conmigo pronto, te voy a arruinar… nunca lo olvides, eres mío”, supuestamente le dijo Hajdini.

Edificio de JP Morgan, una de las compañías más reconocidas del mundo. Foto: Getty Images

La demanda alegaba que ella seguía sugiriendo que los ascensos y el progreso profesional dependían de complacerla sexualmente.

En un supuesto encuentro en el apartamento donde se alojaba Doe, Hajdini supuestamente lo confrontó y le dijo: “¿Quieres que te asciendan a fin de año o no? ¿Quieres un futuro en JPMorgan? Es así de simple. No sé por qué te resistes”, según Daily Mail.

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Más tarde, durante otra supuesta discusión sobre el desempeño laboral, Doe afirma que gritó: “¡Soy tuya! Te haré pagar… ¿Crees que vas a estar en buena posición si no me tienes de tu lado?”.

La denuncia también alega que Hajdini añadió: “¿De verdad crees que la gerencia quiere a algún chico indio de piel morena liderando proyectos? Si no me follas hasta dejarme la cabeza hecha polvo esta noche, voy a sabotear tu ascenso”.

El 9 de junio de 2025, Doe afirma haber recibido un mensaje de voz de alguien que decía ser un gerente de la empresa, diciéndole que no era bienvenido de vuelta debido al color de su piel, según The Sun.

La alta ejecutiva está acusada de abuso sexual. Foto: X/@Mageba_wav

Otra persona que llamó supuestamente amenazó con ponerse en contacto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para denunciarlo a él y a su familia.

El joven afirma que posteriormente fue reprendido, se le bloqueó el acceso a todos los sistemas de la empresa y se le concedió una baja forzosa.

JPMorgan Chase ha negado las afirmaciones de Doe, diciendo que una investigación no encontró pruebas que respalden sus acusaciones.