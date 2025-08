Donald Trump revela que le cerraron sus cuentas bancarias y promete venganza

Donald Trump afirmó en una entrevista con CNBC haber sido rechazado como cliente por JPMorgan Chase y Bank of America después de dejar la Presidencia en su primer mandato, acusando a esos bancos de discriminarlo por razones políticas y obligándolo a dispersar más de mil millones de dólares entre múltiples bancos más pequeños.

Según Trump, JPMorgan le dio 20 días para cerrar sus cuentas y Bank of America rechazó recibir su depósito en bloque, acusándolo de trato injusto. Esta situación alimentó una crisis de confianza sobre prácticas bancarias opacas.

| Foto: LightRocket via Getty Images

Cartel en la entrada de una sucursal del Bank Of America en Manhattan. | Foto: LightRocket via Getty Images

Las entidades implicadas han negado categóricamente que su decisión haya estado motivada por razones políticas. Un portavoz de JPMorgan afirmó que no cierran cuentas por afiliación política y que están a favor de aclarar normas regulatorias.

Bank of America, aunque se declaró dispuesto a cooperar con el Gobierno para mejorar el marco regulatorio, aseguró que no cierra cuentas basándose en creencias políticas.