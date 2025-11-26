Jet-set vuelve con Mujeres+: una noche de poder femenino y estilo

En Casa Lolita se celebró Mujeres+, el evento social de Jet-set que reunió a 50 mujeres influyentes del país en una noche que celebró el liderazgo femenino, el estilo y el propósito. La velada, marcada por la elegancia y el sello característico de la marca, contó con la presencia de figuras como Daniela Álvarez, Inés María Zabaraín, Juanita Gómez, Ángela María Cáceres, Tahiana Bueno y Michelle Yidios Hakim, entre otras personalidades del jet set colombiano.La jornada inició con un cóctel de Ron La Hechicera, que dio paso a una experiencia sensorial única: el lanzamiento oficial de VOET, la nueva marca de perfumería creada por el fundador de Monastery. Su debut fue uno de los momentos más comentados de la noche, con una presentación que destacó por su curaduría estética, sofisticación y apuesta por la artesanía olfativa contemporánea. VOET llega al mercado como una marca que combina minimalismo, lujo y una narrativa moderna, convirtiéndose rápidamente en uno de los protagonistas del evento.

Mujeres + Jet Set | Foto: Samantha Chavez

Con la ambientación floral de Flores Don Eloy, la presencia de Glauser e Idea by Ahmed Jessen, la atmósfera se construyó alrededor de una mezcla entre elegancia clásica y modernidad. Más tarde, la pasarela se abrió con un desfile de St. Dom, que presentó una selección de piezas que reflejan la estética colombiana de alto nivel, destacando texturas, siluetas y detalles que conectan con la visión editorial renovada de Jet-set.Uno de los momentos centrales fue el discurso de bienvenida de Natalia Angarita, gerente comercial de SEMANA, quien presentó la esencia del relanzamiento de la marca y el espíritu detrás de esta edición especial.

Mujeres + Jet Set | Foto: Guillermo Torres

“Jet Set es una marca icónica, una marca querida por los colombianos. Nació en 1998 y siempre tuvo un propósito claro: capturar la esencia de una generación”, afirmó.Angarita también subrayó el trabajo del equipo editorial y el sentido profundo detrás de esta nueva etapa: “Detrás de cada mujer hay historias, propósito y objetivos. Eso es lo que verán en esta edición especial”.

Mujeres + Jet Set | Foto: Guillermo Torres

La gerente reconoció además el esfuerzo colectivo para traer la revista de vuelta: “Retomar Jet-set no fue fácil, pero ver lo que hoy está impreso es muy bonito porque muestra una nueva generación, una nueva sociedad”.El evento Mujeres+ se enmarca dentro del relanzamiento oficial de Jet-set, que regresó recientemente con su edición 400 después de varios años sin circular. Esta nueva etapa busca actualizar el concepto del “jet set” colombiano, pasando de la noción tradicional de celebridad social a una mirada donde se destacan líderes, emprendedoras, creadoras y voces con impacto real en el país. La revista regresa con una propuesta moderna, visualmente renovada y con una misión clara: documentar y exaltar esas historias que combinan estilo, influencia y propósito.

Mujeres + Jet Set | Foto: Samantha Chavez