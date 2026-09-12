Gobierno anuncia restricciones para la importación de maquinaría amarilla, partes de drones y precursores químicos

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Andrés Felipe Velásquez, anunciaron las decisiones que se tomaron para limitar el ingreso de insumos y equipos que pueden ser utilizados por grupos criminales.

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De La Espriella aseguró que la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal son los cuatro ‘cánceres’ que tiene el país y que los va a combatir “de frente y con total determinación, caiga quien caiga”.

Para ello, se tomaron algunas decisiones en materia aduanera para el ingreso al país de insumos y equipos que puedan representar alguna ventaja para los grupos criminales, quienes se benefician con la tecnología.

Uno de los principales temas tiene que ver con la maquinaria amarilla, ya que hay varios territorios en el país que se han visto afectados por el ingreso de estos equipos utilizados para la minería ilegal.

El director de la Dian explicó que mediante un acto administrativo se van a restringir los lugares de ingreso de este tipo de maquinaria y las partes con las cuales se puedan fabricar.

De La Espriella señaló que ahora solo se podrá importar maquinaria amarilla a través del puerto de Cartagena y Bogotá. “Se acabó la vagabundería, estamos decididos a atacar ese flagelo”, sentenció.

Velásquez también dio a conocer que en igual medida se está restringiendo el ingreso al país de partes de drones y de elementos como precursores químicos, los cuales también están siendo utilizados por los grupos armados.

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“Aquí no vamos a permitir que los carteles que siempre han manipulado la acción del Estado puedan meter sus sucias manos en este Gobierno”, señaló De La Espriella en un mensaje en las redes sociales.

El jefe de Estado también resaltó el trabajo que se ha venido realizando desde la entidad, particularmente con la incautación de mercancía avaluada en más de 30.000 millones de pesos en el primer mes de su administración.

Así mismo, destacó que por primera vez las seccionales de la Dian en puertos y fronteras las liderarán oficiales de la Fuerza Pública en articulación con agencias de los Estados Unidos.

El presidente Abelardo De La Espriella resaltó la incautación de mercancía por más de 30.000 millones de pesos en su primer mes de Gobierno. Foto: Presidencia

“Todo el que se preste para el contrabando, para que nuestros puertos se conviertan en una zona criminal, va a terminar enredado en procesos judiciales en otros países, porque tenemos cooperación internacional”, dijo.

Y anunció que esas seccionales también van a estar manejadas por mujeres oficiales de la fuerza pública. “Cuando el Estado se decide, nunca pierde y estamos decididos a enfrentar las mafias del contrabando que le quitan al Estado colombiano cerca de 120 billones de pesos al año”, manifestó.