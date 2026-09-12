Golpe al contrabando: Gobierno dice que en un mes ha incautado mercancía valorada en más de 30.000 millones de pesos

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, aseguró que Colombia tiene cuatro cánceres terribles que afectan notablemente al país, los cuales buscará combatir de la manera más certera desde el inicio de su gobierno.

Abelardo De La Espriella reaccionó a la portada de SEMANA y pidió al minDefensa y minJusticia coordinar sometimiento a la justicia

“La corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, y los voy a combatir de frente y con total determinación, caiga quien caiga”, aseguró el jefe de Estado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

El anuncio lo hizo junto con el director de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Andrés Felipe Velásquez, quien hizo importantes anuncios en materia de incautaciones y medidas aduaneras.

De La Espriella resaltó el trabajo que se ha venido realizando desde la entidad, particularmente con la incautación de mercancía avaluada en más de 30.000 millones de pesos en el primer mes de su administración.

“Señor presidente, en un mes hemos realizado operativos en naturaleza aduanera, donde hemos aprehendido mercancías valoradas en más de 30.000 millones de pesos, que en proporción a lo que se ha hecho durante el año, es el mes donde más se ha realizado incautaciones y aprehensiones”, manifestó el director de la Dian.

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