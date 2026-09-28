Davivienda y DaviPlata suman a Olímpica a su red de corresponsales en Colombia

Davivienda y DaviPlata anunciaron una alianza con Olímpica S.A. para ampliar el acceso a servicios financieros en Colombia. A partir de esta integración, 403 tiendas Olímpica y más de 2.800 cajas estarán habilitadas como corresponsales de ambas entidades.

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En estos puntos, los clientes podrán realizar depósitos y retiros de Davivienda y DaviPlata, además de pagos de productos propios del banco. Para retirar efectivo no será necesario presentar la tarjeta física ni documentos adicionales: el usuario deberá solicitar desde la aplicación un código de seguridad y presentarlo en la caja.

La alianza también permitirá transferir dinero a terceros indicando en el punto de atención el número de la persona que recibirá los recursos y el monto a enviar.

La corresponsalía estará disponible en las cajas habilitadas, en la mayoría de los establecimientos, entre las 7:00 a. m. y las 9:00 p. m., los 365 días del año, incluidos domingos y festivos.

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Con esta incorporación, la red de corresponsales de Davivienda y DaviPlata supera los 46.000 puntos en el país. Olímpica, que cuenta con 12 años de experiencia como corresponsal bancario, procesa actualmente más de 800.000 operaciones financieras mensuales y moviliza más de $185.000 millones al mes.

La alianza busca integrar servicios financieros a los espacios cotidianos de compra y ampliar los puntos de acceso para los usuarios.