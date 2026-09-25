El boom del dólar digital: cada vez más colombianos dejan los billetes y compran divisas desde el celular

Los colombianos son cada vez más digitales y no es porque ya no usen dinero en efectivo, pues los billetes contantes y sonantes siguen reinando en el país, sino porque cada día hacen más pagos con dinero plástico, transferencias y giros desde sus celulares.

Ese cambio se evidencia en las cifras de la Superfinanciera, según las cuales, en el segundo trimestre de este año, 85,5 por ciento de las operaciones financieras en el país se hicieron en canales no presenciales, lo que también equivalió al 70,9 por ciento del monto transado. Es decir, que de cada 100 pesos movilizados, 71 lo hicieron vía electrónica.

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Esa tendencia no solo se está dando con la moneda nacional, sino también y, de manera creciente, con divisas, en particular con dólares y euros.

La usual visita a las casas de cambio para comprar dólares o el encuentro con familiares y conocidos que tenían billetes verdes sobrantes de algún viaje está siendo reemplazado por operaciones desde el celular, que se pueden hacer las 24 horas del día, sin correr los riesgos de andar con efectivo y a precios mucho más cercanos a la tasa oficial.

Los usuarios están comprando divisas para viajar, pagar estudios o compras en el exterior, invertir o mantener parte de sus recursos en dólares. Foto: hedgehog94 - stock.adobe.com

Es un servicio que ofrecen varias plataformas financieras y que tiene su origen en 2014, cuando aparecieron las primeras stablecoins, que son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, normalmente ligado a una divisa como el dólar estadounidense.

Mientras el famoso bitcóin sube y baja constantemente y se presta para la especulación, las stablecoins (las más famosas son USDC y USDT) buscan que cada unidad valga aproximadamente un dólar y se mueven al mismo ritmo del billete verde.

Su uso fue creciendo en el mundo y en Colombia entraron con fuerza después de la pandemia, impulsadas por la facilidad para comprar, dado que se pueden adquirir dólares digitales mediante recargas por PSE o incluso desde Nequi.

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Sin embargo, su mayor adopción local se ha dado en el último año, ya que la fuerte caída de la tasa de cambio ha motivado a muchos a comprar dólares no solo porque tienen planeado viajar al exterior, sino como una opción de ahorro.

Portales como Stablecoin Beat estiman que a septiembre de 2026 estas criptomonedas tenían en el mundo una capitalización cercana a 304.300 millones de dólares; de ese monto, 85 por ciento estaba en USDT y USDC.

En Colombia no hay cifras consolidadas de dólares digitales, pero se estima que más de la mitad de las criptomonedas que se comercializan en el país son precisamente de esa categoría.

Plataformas como la mexicana ARQ (antes DolarApp) consideran que el apetito por dólares digitales se debe a un cambio en la relación de los colombianos con el sistema financiero. “Muchos reciben ingresos del exterior, trabajan para compañías internacionales, viajan, compran en plataformas extranjeras, ahorran en dólares e incluso buscan acceder a mercados de inversión globales, para lo cual necesitan tener divisas en formato electrónico”, explican en la empresa.

Tomás Bercovich, CEO de Global66 Foto: Global66

En la fintech chilena Global66 consideran que hoy lo que se está viviendo es una democratización del acceso a las divisas, dado que se pueden gestionar fácilmente desde el celular. “Este factor tecnológico, combinado con la reciente caída de la TRM, ha convertido al dólar en un activo muy atractivo para los colombianos”, reiteran.

Este año, los picos de demanda han sido impulsados por coyunturas como el Mundial o las vacaciones. Además, hay que tener en cuenta que con los dólares físicos ocurre lo mismo que con los pesos en efectivo y es que, si se guardan debajo del colchón, no solo se corre el riesgo de robo o pérdida, sino que se pierde dinero por la inflación.

Por eso la recomendación es guardar los pesos en los bancos, para que renten algo, y los dólares en plataformas que remuneren el ahorro, y eso también está incentivando la demanda.

Christian Knudsen, CEO de Littio Foto: CORTESÍA LITTIO

En Littio, plataforma de origen colombiano que también opera en Estados Unidos, Europa, México, Chile, Perú y Argentina, más de 500.000 personas han movilizado recursos, con un volumen acumulado superior a 1.300 millones de dólares.

Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank Foto: LULO BANK

Igualmente, en Lulo Bank, que fue el primer banco colombiano en integrar este tipo de activos a su ecosistema, a través de Lulo X, ven el crecimiento de los dólares digitales como parte de una nueva forma de acceder y administrar el dinero. “La tecnología hoy permite que las personas diversifiquen sus monedas de una manera sencilla y desde el celular”, explican en la entidad, y señalan que ya más de 150.000 personas han abierto una billetera digital con ellos para acceder a monedas electrónicas.

Otro jugador que está creciendo en dólares digitales es Wenia, plataforma del Grupo Cibest (antes Grupo Bancolombia). En enero de 2025, cerca del 6 por ciento de sus activos bajo custodia eran dólares digitales. Para diciembre de ese mismo año, esa participación alcanzó el 20 por ciento y hoy representa el 62 por ciento.

“Esta evolución muestra cómo ha cambiado su uso. Inicialmente, muchas personas podían acercarse a los dólares digitales como una forma de diversificar su portafolio y recibir recompensas. Hoy vemos una adopción mucho más amplia, gracias a la posibilidad de usarlos y moverlos en una economía cada vez más global”, indican en la empresa.

María del Pilar Correa, CEO de Wenia Foto: WENIA

Si bien siempre ha existido la posibilidad de hacer compras o pagos en el exterior o en plataformas como Amazon con las tarjetas débito y crédito emitidas en el país, esas transacciones salen caras no solo por el cambio de moneda, sino por las comisiones.

Con los dólares digitales, los costos son mucho menores y las operaciones ya están en una misma moneda, por lo que no es necesario hacer conversiones al momento de pagar. Usualmente, hacer compras de esta manera requería tener cuentas de ahorro en el exterior, pero los dólares digitales eliminaron esa barrera.

Así mismo, con estas stablecoins se pueden enviar o recibir dólares a cuentas bancarias del exterior, así como pagar en cualquier parte del mundo, dado que todas las plataformas ofrecen tarjetas débito (asociadas a franquicias como Visa y MasterCard).

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Entre las plataformas consultadas, solo Global66 no vende stablecoins, sino dólares reales, que tienen respaldo de la Reserva Federal, pero en general todas tienen las mismas funcionalidades y los precios de compra o venta están muy cerca de la tasa oficial, contrario a lo que ocurre en las casas de cambio, que suelen tener diferencias de entre 100 y 150 pesos frente a la TRM.

Justamente, el cambista profesional Óscar Martínez admite que estas plataformas se han convertido en una amenaza para su negocio. “Esto ha llevado a que muchos dejen de comprar físico. Los que solían adquirir 8.000 o 5.000 dólares, ahora si acaso compran 1.000 y el resto lo llevan en billetera digital”, explica.

Con estos activos también se reduce el riesgo asociado a los billetes falsos y se puede llevar un registro de las transacciones. Su expansión plantea dudas sobre el futuro de las casas de cambio.

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La recomendación al elegir una plataforma para adquirir este tipo de divisas es no fijarse únicamente en la tasa de cambio ofrecida, sino también revisar los costos asociados, así como entender qué activo se está comprando y conocer cuál es su respaldo.

De esta manera, el billete de dólar que se guardaba en la billetera como amuleto de abundancia se trasteó al celular.