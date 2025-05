Chase, Bank of America y Wells Fargo apuestan al ‘dólar digital’: gigantes bancarios se adelantan tras el fin del centavo

JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo están encabezando una iniciativa para desarrollar un nuevo sistema de “dólar digital”, marcando así el inicio de una nueva era en los pagos y en la banca.

¿Cómo funcionaría el dólar digital?

Una nueva era financiera

De acuerdo con lo que se registra en el medio The U.S. Sun, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo están evaluando una iniciativa conjunta para desarrollar una stablecoin respaldada por dólares estadounidenses.