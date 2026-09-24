La competencia por el ahorro se intensifica: Lulo Bank mejora la rentabilidad de sus bolsillos

Lulo Bank aumentó la rentabilidad de sus bolsillos de ahorro y llevó algunas de sus tasas hasta 10 % efectivo anual (E.A.), en momentos en que las altas tasas de interés mantienen activa la competencia de las entidades financieras por captar recursos de los hogares.

Para los clientes regulares, la rentabilidad del Bolsillo Flex pasó de 7,50 % a 9,50 % E.A., un incremento de dos puntos porcentuales. En el caso de los clientes Lulo PRO, la tasa subió de 9,25 % a 10 % E.A.

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También hubo cambios en los bolsillos programados. Para clientes Lulo, las opciones a 60 y 90 días quedaron ambas en 9,50 % E.A., desde 8 % y 8,50 %, respectivamente. Para los usuarios PRO, las tasas subieron a 10 % E.A. tanto a 60 como a 90 días. Las nuevas condiciones están vigentes desde el 10 de septiembre y pueden cambiar según las condiciones del mercado.

El movimiento ocurre en un entorno de tasas todavía elevadas. El Banco de la República mantiene su tasa de política monetaria en 12 %, mientras la inflación anual llegó a 6,24 % en agosto, frente a 6,03 % en julio. Así, la tasa de 9,50 % de los Bolsillos Flex está 3,26 puntos porcentuales por encima de la inflación anual registrada por el Dane.

El ajuste beneficia tanto a los Bolsillos Flex como a los Programados y se da en un contexto de tasa de política monetaria de 12 % e inflación anual de 6,24 %. Foto: Adobe Stock

Los Bolsillos de Lulo no constituyen un producto financiero independiente, sino una funcionalidad de la cuenta. Los Flex pueden abrirse sin saldo inicial, permiten hasta 10 bolsillos por cliente y pagan rendimientos en los primeros días de cada mes, calculados sobre el saldo promedio del mes anterior.

Los Programados, por su parte, permiten hasta cinco bolsillos simultáneos con plazos de 60 o 90 días. El dinero puede retirarse antes del vencimiento, pero en ese caso deja de aplicar la remuneración especial del bolsillo y pasa a reconocerse la tasa correspondiente a la cuenta.

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Las tasas más altas están reservadas para los clientes Lulo PRO, categoría a la que se accede al trasladar la cuenta principal o la cuenta de nómina a la entidad.

“Subimos las tasas porque cada vez más colombianos buscan herramientas que les permitan organizar su plata y, al mismo tiempo, hacerla crecer. Con esta actualización queremos que nuestros clientes encuentren en los Bolsillos una alternativa sencilla, flexible y competitiva para alcanzar sus metas de ahorro. Si la gente está ahorrando más, lo que corresponde es que esa plata le rinda más; a mayor competencia, mayor innovación y mejores propuestas de valor para los usuarios”, afirmó Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.