De La Espriella anuncia inversiones de Coca-Cola en Colombia y señala detalles para diciembre

El presidente Abelardo De La Espriella informó que sostuvo una reunión con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y con directivos de The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA para revisar los planes de inversión y crecimiento de las compañías en Colombia durante los próximos cuatro años.

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El anuncio fue realizado por el mandatario a través de su cuenta en X, donde indicó que el Gobierno trabaja con el sector privado en la definición y consolidación de proyectos de inversión para el país.

Colombia vuelve a ser tierra de confianza, inversión y oportunidades.



Me reuní con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y con los principales directivos de The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA para revisar sus planes de inversión y crecimiento en… pic.twitter.com/2sZ00ZNTLg — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 31, 2026

De la Espriella señaló que el propósito es promover iniciativas que tengan efectos sobre el empleo, la industria, las regiones y la actividad económica.

“Estamos trabajando para atraer y consolidar inversión que genere empleo, fortalezca nuestra industria, impulse las regiones y contribuya al crecimiento económico del país”, escribió el presidente.

Según informó, los detalles de la inversión serán anunciados en diciembre desde Barranquilla, en el marco de la celebración de los 100 años de FEMSA. En esa oportunidad, se conocerán los proyectos y compromisos previstos para el próximo cuatrienio.

El presidente también planteó que su Gobierno ofrecerá condiciones para que las empresas desarrollen sus actividades de inversión y producción en Colombia.

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“El sector privado encontrará en este Gobierno seguridad jurídica, reglas claras y todas las condiciones para invertir, producir y generar empleo”, afirmó.

La reunión con los representantes de las compañías se enmarca en las conversaciones del Gobierno con empresas privadas sobre sus proyectos de inversión y crecimiento en el país.

La marca haría diversas inversiones en el país. Foto: Getty Images

De la Espriella sostuvo que Colombia busca atraer y consolidar capital privado como parte de una estrategia orientada a fortalecer la actividad productiva y la generación de empleo.

El mandatario cerró su mensaje con una referencia a la política de inversión de su administración: “Colombia está abierta a la inversión y lista para crecer”.

Los montos de inversión, los sectores involucrados y los proyectos específicos de The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA serán dados a conocer en diciembre, de acuerdo con lo anunciado por el presidente.