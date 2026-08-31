El presidente Abelardo De La Espriella se reunió este lunes, 31 de agosto, con los directivos de Coca Cola en el país (The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA) para abordar sus planes de inversión y el crecimiento que proyectan durante los próximos cuatro años.

“Colombia vuelve a ser tierra de confianza, inversión y oportunidades”, aseguró el mandatario. En el encuentro también estuvo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín junto a los principales directivos de The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA para revisar sus planes de inversión y crecimiento en Colombia durante los próximos cuatro años.

“Estamos trabajando para atraer y consolidar inversión que genere empleo, fortalezca nuestra industria, impulse las regiones y contribuya al crecimiento económico del país”, afirmó De La Espriella.

El presidente dijo que en diciembre, desde Barranquilla, en el marco de la celebración de los 100 años de FEMSA, anunciarán al país los detalles de una importante apuesta para el próximo cuatrienio.

“El sector privado encontrará en este Gobierno seguridad jurídica, reglas claras y todas las condiciones para invertir, producir y generar empleo. Colombia está abierta a la inversión y lista para crecer”, afirmó.

El mandatario se ha venido reuniendo con distintos sectores empresariales, especialmente tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Por ejemplo, conversó con Miguel Pardo, presidente de la Organización Corona, quien le confirmó una donación de 50.000 millones de pesos para la reconstrucción del país.

El presidente Abelardo De La Espriella se reunió con algunos de los empresarios más importantes del país. Foto: Presidencia

“Mi gratitud a toda la familia Echavarría por este enorme gesto de solidaridad con los colombianos que hoy más nos necesitan. Colombia se reconstruye con la fuerza de todos. La unión entre el sector privado, el Estado y los ciudadanos está haciendo posible levantar nuestra patria. ¡Gracias por creer en Colombia y poner el hombro en este momento!“, aseguró el mandatario.

Asimismo, dijo que las casas se están construyendo en tiempo récord y que gracias a una articulación con Eternit, que donó las primeras 50 viviendas, se sigue avanzando en ese propósito.

En la sede de la Presidencia en Barranquilla De La Espriella se reunió con varios empresarios entre los que estuvieron Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés.

“Acordamos visitar juntos el Chocó el próximo 7 de septiembre para diseñar un plan integral de recuperación y transformación del departamento que permita llevarle, de una vez por todas, el progreso, la inversión y el desarrollo que durante tantos años le han sido negados”, dijo el mandatario.