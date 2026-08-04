Metro de Medellín entra al mercado de valores con emisión de bonos para financiar nuevos trenes

El metro de Medellín realizó por primera vez una emisión local de bonos sostenibles a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), una operación con la que obtuvo 330.000 millones de pesos para financiar proyectos de expansión, modernización y fortalecimiento financiero de la empresa.

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La emisión, que estuvo abierta a personas naturales y jurídicas, alcanzó una sobreadjudicación de 30.000 millones de pesos y registró una demanda equivalente a 1,62 veces el monto inicialmente ofertado, según informó la compañía.

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🚈🌿El Metro de Medellín llega al mercado de valores con bonos sostenibles para proyectos de movilidad.



Así tocamos la campana 🔔 al ingresar a la Bolsa de Valores de Colombia.



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Con esta operación, el metro busca diversificar sus fuentes de financiación y respaldar inversiones destinadas al crecimiento de la red de transporte masivo y al mejoramiento del servicio para los usuarios.

Los recursos obtenidos se destinarán principalmente a la adquisición de 13 nuevos trenes eléctricos, equivalentes a 39 vagones, que serán ensamblados en Colombia y permitirán aumentar la capacidad del sistema.

Además, se invertirán en la modernización de los computadores de control de toda la flota, con el propósito de fortalecer la seguridad, la eficiencia operativa y las labores de mantenimiento.

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Otra parte de los recursos se destinará al reperfilamiento de la deuda correspondiente a los trenes adquiridos en 2015, con el propósito de optimizar la gestión de los compromisos financieros de la empresa.

El gerente general del metro de Medellín, Tomás Andrés Elejalde Escobar, señaló que “este paso histórico refleja la confianza que inspira el metro de Medellín y nuestro compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el sentido de lo público. Con esta emisión consolidamos nuestra visión de futuro y seguimos construyendo una movilidad más limpia y equitativa para la ciudad-región”.

Metro de Medellín. Foto: Metro de Medellín.

Desde la Bolsa de Valores de Colombia también destacaron el resultado de la colocación.

El gerente general de la entidad, Andrés Restrepo Montoya, afirmó que la emisión “refleja la confianza en el mercado de capitales colombiano como una fuente de financiación de largo plazo para proyectos estratégicos” y agregó que “cuando el ahorro de los inversionistas se convierte en infraestructura que mejora la movilidad y la calidad de vida de las personas, el mercado de capitales cumple una de sus funciones más importantes: contribuir al desarrollo sostenible del país”.