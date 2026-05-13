El mercado de criptoactivos en Colombia sigue evolucionando más allá de la especulación financiera y empieza a consolidarse como una herramienta utilizada para ahorro, pagos y manejo cotidiano del dinero.

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Esa es una de las principales conclusiones del más reciente reporte Panorama Cripto en América Latina 2025 elaborado por Bitso, plataforma de servicios financieros digitales con presencia regional.

El informe muestra que el país atraviesa un fenómeno de “dolarización digital”, impulsado por el crecimiento de monedas estables vinculadas al dólar como USDC y USDT.

Durante 2025, el 46 % de las compras de activos digitales realizadas por usuarios colombianos correspondió a este tipo de monedas, reflejando una búsqueda creciente de estabilidad frente a la volatilidad económica y cambiaria. Del total, USDC representó el 25% y USDT el 21% de las compras realizadas en la plataforma.

Según el análisis, el comportamiento está relacionado con factores macroeconómicos locales, entre ellos la depreciación del peso colombiano, que durante 2025 alcanzó el 5,3%, además de presiones inflacionarias persistentes.

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En ese escenario, las stablecoins empiezan a ser utilizadas por algunos usuarios como mecanismo alternativo para proteger valor, acceder a liquidez internacional y realizar pagos o transferencias sin depender completamente de canales bancarios tradicionales.

El uso de criptoactivos empieza a integrarse a pagos y manejo cotidiano del dinero. Foto: Cortesía CryptoMarket

También muestra que el mercado colombiano presenta características distintas frente a otros países de la región. Mientras en varios mercados latinoamericanos predomina una adopción más conservadora concentrada en Bitcoin, en Colombia existe una mayor diversificación de portafolios y un crecimiento importante en operaciones de trading y activos alternativos.

Actualmente, el 21% de los usuarios colombianos tiene cuatro o más activos digitales dentro de sus portafolios, ubicando al país entre los mercados con mayor diversificación de inversiones cripto en América Latina, solo por detrás de México.

Pese al auge de las monedas estables, Bitcoin continúa siendo el principal activo estratégico dentro de las carteras colombianas, representando el 49% de participación.

Le siguen stablecoins con 16%, Ether con 11 % y XRP con 9%. Colombia también aparece entre los mercados regionales con mayor presencia de “fan tokens”, activos digitales relacionados con marcas deportivas y entretenimiento, que ya representan el 4% de los portafolios locales.

La actividad transaccional también refleja cambios en los hábitos de uso. El reporte identifica una fuerte concentración en pares stablecoin-peso colombiano (COP), reforzando la idea de que parte del ecosistema cripto está siendo utilizado para pagos, transferencias y gestión cotidiana del dinero.

El crecimiento de la adopción femenina aparece como otro de los datos destacados. Las mujeres representan actualmente el 28% de las usuarias cripto en Colombia, superando mercados regionales como México, donde la participación femenina alcanza el 22%.

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El perfil generacional sigue siendo determinante. El grupo entre 25 y 34 años concentra el 32% de los usuarios, mientras las personas entre 18 y 24 años representan otro 28% del mercado colombiano.

A nivel regional, las monedas estables vinculadas al dólar ya representan el 40% de las compras de criptoactivos en América Latina, superando por primera vez a Bitcoin en volumen de adquisición. Sin embargo, Bitcoin continúa liderando como activo de preservación de valor dentro de los portafolios regionales, con una participación del 52%.