¿Qué está sucediendo con la dura caída en el precio del bitcoin? “Estamos viendo un ajuste extraordinario”

SEMANA: ¿Qué ha pasado desde octubre, cuando bitcoin superó los 123.000 dólares, hasta hoy que está alrededor de 84.000?

Alejandro Beltrán (A. B.): Vimos una de las correcciones más fuertes después de un rally histórico y desde la caída del año 2022. Desde el máximo de 124.000 dólares, bitcoin ha caído alrededor de entre un 35 a 25 % en siete semanas. Lo que estamos viendo es un ajuste extraordinario en el medio del fin de un ciclo alcista: entrada masiva de capital vía ETF, alta exposición institucional y un mercado muy apalancado que se desinfla cuando cambia la liquidez global y hay incertidumbre en la deuda soberana y en la coyuntura geopolítica.

"Desde el máximo de 124.000 dólares, bitcoin ha caído alrededor entre un 35 a 25% en siete semanas. Lo que estamos viendo es un ajuste extraordinario en el medio del fin de un ciclo alcista", dice Alejandro Beltrán Country manager de Buda.com | Foto: Archivo Particular

SEMANA: ¿Por qué se ha dado esta caída?

A. B.: Desde Buda.com analizamos tres factores que están impactando las operaciones de Bitcoin, sobre todo las vinculadas con deuda y especulación de corto plazo. El primero, estamos viendo liquidez global más apretada. Japón subió sus tasas y los bonos japoneses están en máximos de rendimiento en décadas; eso golpeó el famoso carry trade en yenes, obligando a fondos globales a reducir riesgo. A esto se suma la crisis de deuda en Estados Unidos que compromete la solidez y seguridad de su deuda pública. Cuando los fondos deben responder con garantías y deben mantener activos como los bonos soberanos, suelen vender primero activos muy líquidos como bitcoin.

El segundo, las salidas de ETF spot de bitcoin en Estados Unidos, que habían impulsado el rally. Empezaron a registrar salidas netas por más de 3.000 millones de dólares en pocos días. Y tercero, un mercado muy apalancado, es decir, los inversionistas compran con deuda grandes cantidades y se sobrecalentó, lo que provocó en algunos días ventas a mercado por más de 2.000 millones de dólares en posiciones de futuros, acelerando la caída.

SEMANA: ¿Es un fenómeno estructural o coyuntural?

A. B.: La caída en precio es coyuntural y responde al entorno de tasas, al movimiento de la deuda soberana de Japón y Estados Unidos y a la crisis de liquidez global. Lo estructural es que bitcoin ya es un activo macro global: su precio depende cada vez más de decisiones de bancos centrales y flujos institucionales, no solo de ciclos cripto internos. Sin embargo, desde una perspectiva fundamental, su tecnología y la visión de bitcoin como activo descentralizado, de reserva de valor y de alta seguridad no han cambiado, por lo que su visión sigue siendo sólida como alternativa de inversión a largo plazo.

SEMANA: ¿Otras criptomonedas han reaccionado igual?

A. B.: Sí, e incluso peor en algunos casos. Ethereum ha acompañado la caída con retrocesos de doble dígito. Y criptomonedas más volátiles como Solana han caído 20 a 30 % en días. En ciclos de liquidez, bitcoin marca la dirección y las altcoins o criptomonedas amplifican. Existe una correlación directa.

SEMANA: ¿Qué ha pasado con los ETF de criptomonedas?

A. B.: Desde su lanzamiento en enero de 2024, los ETF han tenido periodos de entradas récord, siendo el fondo ETF más exitoso de los últimos años; no obstante, en noviembre y diciembre los ETF spot entraron en fase de ventas. El ETF de Bitcoin de BlackRock llegó a tener más de 2.000 millones de dólares en salidas en pocos días. Pero no es falta de interés: es toma de utilidades en un mercado con múltiples factores macro en incertidumbre y tensión geopolítica.

A largo plazo, bitcoin sigue siendo visto como un activo de reserva alternativo y con los mejores rendimientos en la última década, dice Beltrán. | Foto: istock

SEMANA: ¿Los inversionistas institucionales están perdiendo el apetito?

A. B.: No. Están reduciendo exposición a riesgo, que es distinto. El interés estructural sigue: custodias más seguras, ETF funcionando y grandes gestoras entrando al ecosistema. Pero en este momento, los fondos globales están priorizando liquidez.

SEMANA: ¿Hay regulaciones que hayan impulsado esta caída?

A. B.: Las regulaciones recientes como MiCA en Europa y el Genius Act en Estados Unidos han sido más bien positivas: dan claridad y permiten la entrada de más jugadores. La caída no se explica por regulación, sino por el ajuste macro global.

SEMANA: ¿Ha cambiado la postura del Gobierno de Estados Unidos frente a las criptomonedas?

A. B.: Sí. El tono es claramente más favorable a la industria: se discute una reserva estratégica de bitcoin, se avanza en leyes sobre stablecoins y se desescala la postura hostil e inquisidora previa, no solo en Estados Unidos, sino en una gran mayoría de países, incluida China. Pero la política no compensa la escasez de liquidez global. Sin duda, hay un interés del Gobierno por mantener la hegemonía monetaria del dólar estadounidense vía monedas estables como USDT y USDC, que son multiplicadores del movimiento global.

SEMANA: ¿Qué relación tiene el comportamiento del bitcoin con los movimientos del dólar?

A. B.: Esta vez no se trata del dólar fuerte o débil. El factor clave es el costo del dinero.

Cuando suben los rendimientos de los bonos en Estados Unidos y Japón al mismo tiempo, que ha sido un país de tasa cero durante décadas y que ahora despierta a cobrar sus deudas y es atractiva su tasa para retornar fondos a su país por la incertidumbre geopolítica y de la deuda soberana estadounidenses, el mensaje del mercado es “menos riesgo”, y bitcoin entra en una categoría de riesgo de corto plazo por su gran movimiento, alta liquidez y volatilidad.

SEMANA: ¿Cómo compite hoy el bitcoin frente a los activos refugio?

A. B.: A largo plazo, bitcoin sigue siendo visto como un activo de reserva alternativo y con los mejores rendimientos en la última década.

Pero en el corto plazo, cuando hay tensiones de liquidez, el oro y la plata compiten mejor, son más conocidos por los inversionistas tradicionales y tienen mejor capitalización de mercado histórica: la plata incluso marcó máximos históricos durante esta corrección.

SEMANA: ¿Esta caída tiene un piso? ¿Cuándo podría recuperarse?

A. B.: No hacemos predicciones de precio, pero históricamente, bitcoin se recupera cuando mejora la liquidez global y vuelven las entradas a ETF, que ahora es un parámetro fuerte para proyectar su valor futuro. Los factores que recomendamos vigilar son las decisiones del Banco de Japón, la evolución de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y analizar nuevos flujos institucionales hacia ETF de bitcoin.

El bitcoin se recupera cuando mejora la liquidez global y vuelven las entradas a ETF, que ahora es un parámetro fuerte para proyectar su valor futuro, advierte Alejandro Beltrán, de Buda.com | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Qué factores podrían impulsar nuevamente al bitcoin?

A. B.: Por un lado, mayor estabilidad en tasas globales, el regreso de entradas a ETF spot de bitcoin, una demanda creciente de stablecoins y una mayor adopción institucional de bitcoin y las criptomonedas, con liquidez menos apalancada y especulativa. Es mejor tener un activo más lento en crecimiento y sin tanto apalancamiento, pero creciente en el largo plazo.

SEMANA: ¿Cómo se ha visto reflejada esta situación en Colombia?

A. B.: En Colombia, a través de nuestra plataforma Buda.com, vemos un patrón similar al global: más actividad en días de alta volatilidad, más uso de stablecoins como refugio táctico y nuevos usuarios entrando con estrategias más prudentes. El ecosistema colombiano sigue creciendo, incluso en correcciones.

SEMANA: ¿Cómo se explica que la bolsa de valores colombiana esté en buen momento mientras el bitcoin cae?