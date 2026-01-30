Criptoactivos en Colombia: más adopción, altos riesgos y apuestas de largo plazo

Aunque las criptomonedas –con bitcóin y ethereum como principales referentes– registraron rendimientos negativos en 2025, la inversión en estos activos llegó para quedarse. Cada vez es más recomendada como una alternativa de diversificación, eso sí, no exenta de riesgos.

Por ello invertir en criptoactivos aún parece lejano para los más conservadores. Sin embargo, el mercado se consolida, gana escala y adopción, y países como Estados Unidos avanzan en su formalización, especialmente en la era Trump. Solo entre julio de 2024 y junio de 2025, Colombia movilizó más de 44.200 millones de dólares en transacciones con este tipo de activos, lo que demuestra la madurez y confianza que ha ganado el ecosistema.

Hoy Colombia es el quinto mercado con mayor adopción en Latinoamérica y el número 29 a nivel global, según Chainalysis, escalando siete posiciones con respecto a 2024.

“Este sector se ha convertido en una herramienta de uso cotidiano, apoyada en tecnología, eficiencia y seguridad”, afirma Juanita Rodríguez K., country manager de la plataforma de criptomonedas Bitso. Señala que en 2025 se pasó de la inversión a la adopción real, impulsada por su utilidad y practicidad.

No obstante, antes de invertir en criptoactivos, es vital informarse y escoger una plataforma confiable, con altos estándares de seguridad y acompañamiento. Además, advierten en Wenia, fintech especializada en criptoactivos del Grupo Cibest, que actuar con prisa o por presión puede jugar en contra si no se verifica bien la información.

También hay que tener en cuenta, como dice Alejandro Beltrán, country manager en Colombia del exchange Buda.com, que ahora los rendimientos en criptomonedas no se explican por “ganancias rápidas”, sino por invertir en fases de caída y mantener una visión de largo plazo, entendiendo que la volatilidad es parte natural del camino.

Recomendaciones

Beltrán explica que invertir en criptomonedas no es un acto especulativo aislado, sino una decisión estratégica frente al nuevo orden monetario y tecnológico.

Recomienda tener en cuenta cinco aspectos al momento de tomar la decisión: comprender el contexto macroeconómico, pues impacta de forma proactiva las decisiones de inversión; elegir un proveedor de servicios de activos virtuales con trayectoria, buenos comentarios y conectado a la infraestructura bancaria. Asimismo, invertir entendiendo qué función cumple cada criptomoneda, en lugar de comprar la que está de moda o sube porque alguien influyente la recomienda sin sustento técnico alguno; tener en cuenta un horizonte de largo plazo.

La vocera de Bitso insiste en la necesidad de escoger bien al exchange. “Una vez elegida la plataforma, hay que registrarse y hacer una verificación de identidad conocida como KYC”.

Los voceros de Wenia, en tanto, recomiendan no entregar datos sensibles o ceder el control de la billetera, ya que en este ecosistema muchas estafas se basan en suplantación y promesas exageradas.

En general, los expertos coinciden en que las decisiones con criptos deben basarse en información clara, entendiendo los riesgos, usando herramientas de seguridad y destinando solo recursos que no comprometan las finanzas diarias.