El ‘trade político’ que está moviendo los activos colombianos. La apuesta de los inversionistas por un cambio

Los mercados financieros suelen anticiparse a los eventos económicos y políticos a partir de las expectativas. En ese contexto, hay un creciente número de inversionistas que apuesta por un cambio de orientación ideológica en el Gobierno, elevando el apetito por los activos del país, que hoy compran bajo la premisa de que podrían valorizarse después del 7 de agosto.

Esto ha llevado a la mayoría de los analistas a convencerse de que en Colombia se está dando el llamado ‘trade político’. En Corficolombiana indican que esa estrategia de inversión es más visible en unos activos que en otros. “La renta variable colombiana es quizá donde mejor se observa este fenómeno. Tras las elecciones de 2022, las acciones locales sufrieron un castigo significativo frente a la tendencia regional que hoy no ha corregido completamente, a diferencia de lo ocurrido en el mercado cambiario y de deuda. En los últimos meses, sin embargo, hemos visto una recuperación marcada en este mercado que estaba ‘barato’ en sus múltiplos frente a sus pares regionales, lo que podría reflejar la expectativa de un cambio en el péndulo político hacia un entorno más promercado y con mayor previsibilidad para la inversión”, explican en la entidad financiera.

La economía crecerá este año de nuevo impulsada por el consumo. La inflación y el frente fiscal pueden pasar factura

De hecho, en lo corrido de 2026, las acciones ya acumulan una valorización de 20 por ciento.

Así mismo, hay quienes consideran que el fortalecimiento del peso frente al dólar también podría estar en parte influenciado por el trade político.

En la AFP Protección señalan que, aunque todavía es temprano y las encuestas no permiten prever quién será el próximo presidente de Colombia, es posible que se estén dando algunos reposicionamientos de inversiones en ciertos activos ante la expectativa de un cambio político. “Sin embargo, también es importante reconocer que otras fuerzas actúan simultáneamente y moldean los precios. No todos los activos reaccionan igual al ciclo electoral: algunos están más expuestos, mientras que otros están respondiendo sobre todo a factores propios del mercado”, puntualizan y aclaran que en las acciones también pesan los eventos corporativos, la solidez de las utilidades del sector financiero o la expectativa de recuperación en sectores rezagados como energía.

¿Usted qué haría?

El gobierno que suceda al de Gustavo Petro tendrá una ardua tarea en varios frentes y la economía no será la excepción. Al consultar a los analistas sobre las áreas prioritarias en las que deberá trabajar la nueva administración, en la consultora sectorial proponen hacer un plan de choque en el sistema de salud para detener el cierre de servicios y la desatención de pacientes. Esto implica una capitalización de la Nueva EPS y acatar órdenes de la Corte Constitucional.

Igualmente, muchos analistas piden que uno de los primeros anuncios de los nuevos inquilinos de la Casa de Nariño sea el de un recorte presupuestal, el cual puede incluir una reducción del tamaño del Estado. “El mercado exige señales de disciplina fiscal por parte del próximo presidente y, por ahora, no las ve con claridad en los candidatos punteros”, advierten desde DAVIBank.

Foto: Guillermo Torres-Semana

En Credicorp Capital coinciden en que la clave será presentar un plan creíble de ajuste fiscal, centrado en la racionalización del gasto público, y consideran igualmente prioritario retomar la adjudicación de nuevos contratos petroleros.

Los expertos consultados también piden un Marco Fiscal de Mediano Plazo realista y verificable. “Esto no implica austeridad indiscriminada, sino enviar una señal contundente de disciplina y coherencia macroeconómica, porque sin esa ancla los demás frentes (crecimiento, inversión, inflación y tasas) se vuelven más difíciles de estabilizar”, subrayan en la AFP Protección.

Este especial sobre expectativas de inversión se construyó a partir de una encuesta de Dinero, aplicada entre el 20 y el 28 de enero de 2026 y respondida por analistas de las siguientes firmas: Sectorial, BTG Pactual, Alianza, Credicorp, Aval Asset Management, Fénix Valor, Bancolombia, Positiva, BBVA, Elemento Alpha, Protección, Asobancaria, Banco de Bogotá, Corficolombiana, Acciones y Valores, Itaú, Davibank y Colfondos.