Gustavo Petro llamó “opinador” al autor del artículo científico que lo responsabiliza por la crisis en el sistema de salud

El presidente aseguró que le enviará una respuesta al ‘British Medical Journal’.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 2:28 p. m.
Presidente Gustavo Petro vuelve a polemizar.
Foto: Cortesía Presidencia

El presidente Gustavo Petro cuestionó el artículo del British Medical Journal sobre el sistema de salud en Colombia en el que se responsabilizó al Gobierno por la crisis. El mandatario calificó al autor del artículo como un “opinador” y le señaló de no utilizar la información completa para realizar esa publicación.

“La revista puede ser científica, pero el autor del artículo es un opinador y no es científico; ni siquiera preguntó nuestra opinión, ni la mía ni la del ministro de Salud, y tengo que decir que está equivocado”, dijo Petro.

El artículo lleva el nombre ‘Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia’ y fue firmado por Luke Taylor. En este se hace un recuento de cómo los problemas del sistema fueron empeorando a medida que avanzó la administración del gobierno saliente. Petro se sostiene la hipótesis de que el sector debe estar alejado de las decisiones de la política.

“Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia”: demoledor artículo de la reconocida revista ‘British Medical Journal’

“A medida que las EPS acumulaban deuda en 2022, Petro criticó el sistema, afirmando que estaba dirigido por ejecutivos más interesados ​​en desviar dinero para enriquecerse que en servir a los pobres. Para eliminar las empresas privadas, Petro propuso un proyecto de reforma en 2023 para eliminar las EPS del sistema de salud, otorgando al Estado el control directo", se lee en uno de los apartados del texto.

El mandatario señaló al autor de solo fijarse en las EPS y de no citar la información del sistema preventivo que está creando su Gobierno, tampoco sobre la situación de las EPS. “A la revista le responderé con nuestra información y espero que la publique como rectificación (…) Solo la mala información puede provocar un artículo así, porque la crisis de las EPS, incluidas las que hemos intervenido, viene desde hace décadas”, escribió Petro.

El British Medical Journal relató cómo los servicios del sistema de salud colombiano se han ido cerrando y calificó los cambios que quiere implementar el mandatario como una “reforma radical”.

